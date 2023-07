Luis Enrique s’est installé au Campus PSG

Arrivé récemment au PSG, Luis Enrique a décidé dans un premier temps de vivre dans le Campus PSG avant de trouver un logement proche du centre d’entraînement.

Le PSG a décidé de lancer une nouvelle ère. Avec son nouveau centre d’entraînement, la nomination de Luis Enrique comme nouveau coach et l’officialisation de cinq recrues, le club parisien occupe l’espace médiatique ces derniers jours. De son côté, Luis Enrique commence à prendre ses marques. Après avoir rencontré la moitié de son groupe lundi, le technicien espagnol dirigera son premier entraînement ce mardi avec les non-internationaux. Et afin de s’acclimater le plus rapidement possible à ses nouvelles fonctions et à son environnement, Luis Enrique cherche rapidement un logement.

Luis Enrique veut vivre proche du centre d’entraînement

Mais en attendant, il a décidé de vivre dans le nouveau Campus PSG avec ses adjoints, comme le rapporte RMC Sport. Pour son début d’aventure chez les Rouge & Bleu, Luis Enrique et les membres de son staff ont donc décidé de s’installer dans les chambres du nouveau centre d’entraînement de Poissy. L’ancien sélectionneur d’Espagne a aussi pris une autre décision. Il a stoppé ses visites de logement dans le centre de Paris et à Neuilly. « Il souhaite maintenant s’installer au plus près du training center, dans les Yvelines », rapporte le média sportif. Preuve que le coach de 53 ans veut s’adapter rapidement à sa nouvelle vie parisienne et à ses nouvelles fonctions.