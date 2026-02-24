Luis Enrique s’exprime sur la blessure d’Ousmane Dembélé

Après avoir remporté la manche aller à Monaco (2-3), le PSG voudra valider son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse à la veille de cette rencontre.

Après avoir été mené de deux buts au bout de 20 minutes, le PSG a réussi à renverser l’AS Monaco lors de la manche aller des barrages de la Ligue des champions (2-3). Demain soir, sur la pelouse du Parc des Princes, les Parisiens tenteront de valider leur billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Comme Désiré Doué, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse à la veille de la réception des Monégasques.

La victoire en Ligue 1 avant Monaco (PSG TV)

« Il y a toujours des problèmes. Il y a un match où tu te dis que ça sera facile et la réalité est différente. Chaque match est difficile. On a démarré le match de manière brillante. C’est important pour tout le monde. Mais demain ça sera différent. Le résultat du premier match est positif mais Monaco n’a rien à perdre. Il faudra être attentif. »

Confiant avant Monaco ?

« Les supporters sont attentifs, confiants bien sûr, mais attentifs. C’est un match particulier, difficile, parce qu’une équipe commence le match éliminée. Ce sera difficile demain. Ce que nous voulons, c’est de continuer notre chemin en Ligue des champions. »

Khvicha Kvaratskhelia

« C’est un joueur différent car il a la capacité de marquer, dribbler, défendre… C’est difficile d’être un attaquant du PSG et on est très content de l’avoir. »

Le procès pour viol d’Hakimi

« C’est entre les mains de la justice. »

L’enjeu du match contre Monaco

« On est dans une compétition différente mais après le match il y aura une équipe éliminée. Monaco va commencer le match avec un but de retard. Il faut savoir qu’il y aura des moments difficiles. Nos supporters le savent. Il faudra savoir gérer ces moments. La meilleure manière de gérer, c’est de faire comme d’habitude. Il n’y a pas de résultat à défendre, il y a un match à gagner. »

La durée des absences de Ruiz et Dembélé

« S’il y a un joueur qui n’a pas fait l’entraînement de veille de match, ce n’est pas possible de jouer la rencontre du lendemain. Nous ne voulons prendre de risque avec aucun joueur. Ce n’est pas grave mais il faut savoir attendre. »

Un changement chez les tireurs de penaltys ?

« On a beaucoup de joueurs qui peuvent tirer les pénaltys. C’est un petit peu comme notre capacité à trouver des buteurs. Il y en a peu qui sont capables à marquer 30 buts mais beaucoup capables de marquer 12 ou 15 buts. C’est très positifs pour l’équipe. »

La réaction de ses joueurs au match aller

« Vu les actions pendant les premières 20 minutes et tu perds 2-0 à l’extérieur, normalement tu finis de manière catastrophique. Mais on a montré que nous avons la capacité à surmonter les difficultés. Le plus important, c’est de savoir gérer la manière dont nous jouons. La meilleure situation pour demain, c’est de jouer le match comme si c’était le premier. Nous voulons gagner le match et mériter de le gagner. »





