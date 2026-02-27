Luis Enrique s’exprime sur la convalescence de Fabian Ruiz

Demain soir (21h05, Ligue 1 +), le PSG se déplace au Havre dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. À la veille de ce match, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse.

Le PSG retrouve la Ligue 1 demain soir avec le déplacement au Havre pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Comme c’est de coutume avant chaque match des Rouge & Bleu, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. Le coach du PSG a été questionné sur le huitième de finale de la Ligue des champions contre Chelsea, la course au titre en Ligue 1, les blessures, l’impact de l’absence de Fabian Ruiz sur l’équipe, les solutions au milieu de terrain avec les absences de Joao Neves et Fabian Ruiz, Le Havre…

La fin de saison (PSG TV)

« Si on pense au championnat, il reste seulement onze matchs. C’est la meilleure partie de la saison. Ça a été un championnat serré et difficile mais je suis optimiste. On va voir si Lens met la pression ou pas, qui joue ce soir à Strasbourg, mais pour nous ça ne change rien. Ça a toujours été difficile contre Le Havre, ça sera compliqué. »

La Ligue des champions (PSG TV)

« Si on parle de la Ligue des champions, je suis préoccupé pour le reste des équipes, pas pour nous. Nous sommes les champions en titre, donc ce sont les autres qui doivent avoir un esprit de revanche. Je suis sûr qu’aucune équipe n’est contente de jouer contre le PSG. »

Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des champions (PSG TV)

« Ils ont changé d’entraîneur, ça fait une différence (de la dernière confrontation en finale de la Coupe du monde des clubs, NDLR). C’est une compétition différente, il faut analyser ce qu’ils ont changé avec Rosenior. C’est motivant mais on n’y va pas avec un esprit de revanche, ça ne sera pas une revanche. »

Chelsea

« Le tirage au sort a été fascinant comme d’habitude. Je suis très content, comme d’habitude. Ce sera fascinant de jouer contre l’une des meilleures équipes qu’on connait bien. Aucun sentiment de revanche, ce sont des compétitions différentes. C’est notre chemin, on est habitués. Les champions en titre, c’est nous. Les problèmes, c’est pour les autres équipes. On aime être dans le tableau, ça montre qu’on est qualifiés. »

La différence de perception du PSG en C1 entre cette saison et la saison dernière

« C’est différent avec l’année dernière où personne ne pensait qu’on pouvait gagner la Ligue des champions. Aujourd’hui, tout le monde sait qu’on peut gagner cette compétition. Mais pour cela, il faut améliorer nos performances, on en est conscients. Mais ce qu’on a vu, c’est positif, et il faut s’habituer aux différentes circonstances qu’on a. Ce qui me rend positif, c’est de voir la capacité de l’équipe à gérer les problèmes qu’on a eus cette saison. »

Une concurrence en Ligue 1 qui ne permet pas de faire tourner ?

« La différence, c’est qu’il y a une équipe comme Lens qui est au-dessus car ils sont en train de faire une saison incroyable. Mais nous, on est à notre niveau. Il y a une équipe comme Lens qui est dans une très bonne dynamique, c’est très motivant d’avoir un adversaire de ce niveau. Ça sera difficile (de gagner la Ligue 1, NDLR). Ils sont là, on va voir leur match contre Strasbourg ce soir et s’ils mettent la pression ou pas. »

Matvey Safonov et un possible turnover dans les buts

« Safonov, c’est un gardien de haut niveau, international avec son pays. Il a toutes les conditions physiques et techniques pour être un top gardien du foot moderne. Il a la capacité de jouer avec le pied, nous aimons ça. Il est courageux, physiquement très fort. La manière dont nous défendons, je pense qu’on laisse beaucoup d’espaces à nos adversaires et ça laisse un danger réel. Mais je pense qu’il est parfaitement adapté à notre vision des choses. Il a montré sa capacité à être performant tout le temps, quand il est titulaire et même quand il ne l’est pas. C’est un très bon gardien et je suis très content d’avoir trois gardiens de ce niveau avec Renato et Lucas, qui a joué beaucoup de matches cette saison. On a trois gardiens de très haut niveau. Je veux que les trois gardiens soient prêts à jouer. Je sais ce que je vais faire, mais je ne dirai rien. »

L’absence de Fabian Ruiz et sa possible date de retour

« Je ne peux rien dire. Il y a des blessures qui guérissent plus vite que prévu, d’autres comme celle de Fabian qui guérissent moins vite. C’est normal mais ce n’est pas facile. C’est un vrai problème pour nous d’avoir des joueurs importants comme Fabian sur la touche aussi longtemps mais on reste optimistes. »

Comment va-t-il gérer son milieu contre le Havre avec les absences de Neves et Ruiz ?

« C’est comme ça, il faut s’adapter. Ces derniers mois, on a eu beaucoup de problèmes pour avoir trois milieux de terrain. On a des joueurs qui peuvent jouer à différentes positions. L’équipe passe avant les joueurs, il faut s’adapter, on a différentes possibilités et il faut voir laquelle est la meilleure pour affronter Le Havre. »

Comment il se sent

« Je suis prêt. Demain, je peux jouer si vous voulez. Il faut s’adapter. En tant qu’entraîneur, tu aimerais avoir tous les joueurs. Mais c’était impossible d’avoir tous les joueurs prêts cette saison, l’année dernière c’était très intense et on paie le prix. Seulement trois semaines de vacances, ce ne sont pas des machines. La dernière saison a conditionné cette saison. Il faut s’adapter. On a joué aucune fois avec les 10 joueurs titulaires de lors de la finale de la Ligue des champions. Ça montre qu’on ne peut rien planifier. On est premiers dans le championnat, on est encore en lice en Ligue des champions, c’est un bilan notable au vu de la situation. Il faut valoriser tout ce qu’on a fait. »

Le potentiel du PSG

« Pendant la saison, on a montré beaucoup de fois ce qu’était notre équipe. On a joué beaucoup de bons matches. Dans les stats, c’est encore mieux dans certains aspects du jeu. Je suis content de la manière dont on prépare les matches, dont on performe. L’équipe montre sa capacité à surmonter les situations difficiles et les problèmes. »

Le Havre

« Ils sont dans une situation différente que dans le passé, dans une situation plus confortable au classement. Ils jouent avec beaucoup de joueurs dans l’axe, c’est un peu différent à gérer pour notre défense. Ça n’a jamais été facile quand on a joué contre Le Havre. Jouer à l’extérieur est compliqué. Ça sera serré. En ce moment, c’est important pour nous de continuer à gagner. »