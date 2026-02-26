Luis Enrique : « S’il y a une équipe prête pour la suite, c’est nous »

Malgré une qualification difficile face à l’AS Monaco, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, reste confiant pour la suite de la Ligue des champions.

Le PSG n’a pas affiché son meilleur visage mais a obtenu le plus important avec sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Après sa victoire sur la pelouse de l’AS Monaco (2-3) en barrage aller, le club parisien n’a pas pu faire mieux qu’un match nul (2-2) au Parc des Princes, malgré une supériorité numérique en seconde période. Et l’équipe de Luis Enrique a encore montré de nombreuses défaillances dans son jeu. Si le technicien espagnol a reconnu le match difficile de son équipe, il reste confiant pour la suite de la compétitions comme il l’a déclaré en conférence de presse d’après-match, dans des propos rapportés par Le Parisien.

Un PSG en difficulté malgré la qualification

« Ce que je peux dire, c’est que sur la première période, nous n’étions pas habitués à jouer une équipe qui joue comme nous, qui cherche à jouer au même niveau. Normalement, on a plus de continuité, plus de précision et je pense que la première mi-temps a été très équilibrée. Après la pause, on a changé, on a été plus précis et je pense qu’on a mérité cette victoire, cette qualification. Mais ça a été difficile, c’était un match piège au début. Je pense qu’il faut être heureux de ce qu’on a fait, et surmonter ces moments compliqués dans les premières minutes. »

Des axes d’amélioration pour la suite de la compétition

« S’il y a une équipe dans la compétition qui a eu le pire groupe, c’est nous. S’il y a une équipe prête pour la suite, c’est nous. On est prêt pour ces matchs. Bien sûr que l’on veut s’améliorer mais il y a un adversaire. La suite, ce sera plus facile contre Barcelone ou Chelsea (ironique). »

La frayeur sur la dernière action de l’AS Monaco

« Le football est impossible à prévoir. On joue les trente dernières minutes mais le match a fini sur un nul et sur une faute, on n’est pas en supériorité numérique sur ce type d’action. On ne peut pas prévoir. S’ils avaient marqué, il y aurait eu une prolongation et ça aurait été un autre match. »

Paye-t-il le manque de préparation physique

« Faire la même chose. Nous sommes prêts pour affronter n’importe quelle équipe dans n’importe quelle compétition. Il reste trois mois de compétition et nous voulons gagner toutes les compétitions que nous jouons. C’est un objectif très difficile. »