Pour le compte du match en retard de la J29, le PSG se déplace sur la pelouse du FC Lorient. Une rencontre qui peut être synonyme de titre de champion. Pour l’occasion, Luis Enrique s’est rendu en conférence de presse d’avant-match.

L’intensité à garder (PSG TV)

« Il faut garder la même intensité et préparer les matchs avec le même sérieux ».

Le match face au FC Lorient (PSG TV)

« Ce sera une partie avec peu d’espace, face à une équipe qui défendra proche de son but ».

Le choix des hommes (PSG TV)

« C’est un moment que nous attendions tous en début de saison. Il faut aligner les joueurs adéquats. On sait qu’il nous reste 8 ou 9 matchs ».

Un onze type face au FC Lorient ?

« Quel est le onze de départ d’habitude ? Ah ! Je ne savais pas. On n’a pas d’équipe-type. Peu importe quand nous gagnerons le championnat, on l’a mérité tout au long de la saison. L’objectif est comment on va gagner, comment on va jouer ».

A propos de Nuno Mendes

« C’est un joueur top à son poste. On veut le protéger, il n’a pas joué pendant très longtemps. Il est à 100% mais on est prudent, on veut qu’il réussisse à se réintégrer au fur et à mesure ».

Le titre de champion de France, avant la LdC ?

« Ça ne nous aiderait pas (d’être champion avant la Ligue des Champions ; Ndrl). J’espère qu’on sera titré demain mais l’important n’est pas quand ça arrivera. Le plus important est comment on joue. Même si on gagne le championnat, on continuera de lutter ».

La fierté de Luis Enrique sur la saison du PSG

« Nous étions clairement le favori du championnat. Tout le monde ne parvient pas être champion avec autant de matchs d’avance. On a le meilleur effectif, le meilleur budget, c’est presque obligatoire de remporter le championnat, mais on l’a fait en étant supérieur ».

Le quadruplé, jamais fait en France, une motivation ?

« Sans aucun doute, c’est une motivation de faire quelque chose qui n’a jamais été fait en France pour marquer histoire de notre club, la ville et le pays. Ca nous motive mais pour le moment, on a seulement un titre (Trophée des Champions), il faut gagner le championnat et continuer à lutter pour tout donner. C’est encore chemin long et sinueux ».

Au sujet de Gonçalo Ramos

« Gonçalo Ramos ? Je suis très heureux d’avoir un joueur aussi jeune que lui. C’est bien d’avoir des 9 comme Kolo Muani et Ramos pour un entraineur ».

Comment faire les choix avant les matchs

« Je fais attention à ce que je vois dans les matchs et les entraînements. Vous aimez bien parler d’équipe-type. Je fais attention aux profils des joueurs, selon les entraîneurs, c’est mieux pour le groupe et les joueurs qu’ils voient que ce qu’ils font à l’entraînement compte. A l’heure actuelle, tout le monde peut être acteur des matchs ».

L’aspect mental

« Les supporteurs nous poussent quand nous sommes menés. On l’a vu contre Newcastle ou Nice. On a eu des moments plus faibles comme à Dortmund où on a réussi à renverser le match. On en parle. Quand les matchs importants arrivent, contrôler ses émotions est vital ».

Un match difficile face au FC Lorient

« Ce sera un match très difficile. Quand tu es en bas de classement, tu n’as pas grand chose à perdre. Généralement, les équipes de bas de tableau réussissent à avoir des résultats inattendus en fin de saison. Il y a beaucoup d’enjeux. La possibilité d’être sacré champion est suffisante pour être attentif ».

Une question sur la gestion de Kylian Mbappé, d’un journaliste espagnol

C’est la première fois qu’on me ne posait pas de question sur Kylian. On n’a pas réussi ! Je ne peux pas vraiment répondre à la question. Quand Kylian parlera en public, je le ferai de même ».