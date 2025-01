Luis Enrique souligne la belle performance d’Espaly

Ce mercredi soir, le PSG affrontait Espaly en seizièmes de finale de Coupe de France. Dans un match au scénario fou, le PSG s’en est sorti (2-4) et se qualifie pour les huitièmes de finale.

En seizièmes de finale de Coupe de France, le PSG s’est fait peur contreEspaly. Dès la troisième minute, l’équipe de National 3 a ouvert le score. Il faudra attendre la 37e minute pour voir le PSG égaliser par l’intermédiaire de Warren Zaïre-Emery. En seconde période, le club de la capitale va prendre l’avantage grâce à un but de Désiré Doué (1-2, 67e). Alors que l’on pensait que le PSG allait dérouler, face à une équipe qui fatiguait, Espaly va réussir à égaliser seulement quatre minutes après le but de Doué (2-2, 71e). Alors que l’on se dirigeait vers la séance de tirs au but, Bradley Barcola et Gonçalo Ramos, sur penalty, ont permis au PSG de valider sa qualification en huitièmes de finale (2-4). Au micro de BeIN Sports 1, Luis Enrique a évoqué la victoire compliqué de son équipe contre une bonne équipe d’Espaly.

A voir aussi : Barcola : « On ne va retenir que la victoire ce soir »

« Ils nous ont donné du fil à retordre »

« Tout d’abord, j’aimerais féliciter Lionel, l’entraîneur et le club bien évidemment. Ils nous ont donné du fil à retordre. On a eu du mal à accéder à cette victoire. Ils nous ont mis en danger, ils ont marqué deux buts. C’était un match délicat. Comment expliquer cette rencontre difficile ? Ça dépend énormément du terrain. C’est un terrain de rugby, même si je ne cherche pas d’excuse. Mes joueurs ont eu une très bonne attitude, les joueurs adverses ont été excellents. À partir de là, c’est très difficile de chercher la bonne combinaison. Ils ont très bien défendu, ils étaient très bien organisés, ils étaient vraiment partout. Ils fermaient tous les espaces. Mais si on observe en profondeur ces matches, combien d’équipes de Ligue 1 ont été éliminées à ce stade de la compétition ? Félicitations à Espaly. Safonov qui s’échauffait en perspective des tirs au but, une marque de respect pour l’adversaire ? Non, ce n’est pas une marque de respect. Je ne sais pas si on allait faire le changement. On fait confiance à Arnau. On se préparait aux tirs au but. »