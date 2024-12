Luis Enrique souligne la bonne performance de Désiré Doué

Après deux matches nuls consécutifs en Ligue 1, le PSG s’est imposé ce soir contre Lyon (3-1). Luis Enrique a souligné le bon match de son équipe contre un bon adversaire.

En clôture de la quinzième journée de Ligue 1, le PSG recevait ce dimanche soir – au Parc des Princes – l’Olympique Lyonnais. Dans un match qu’il a dominé en très grande partie, le club de la capitale a rapidement mené de deux buts grâce à des réalisations d’Ousmane Dembélé et Vitinha. En fin de première période, Lyon a réduit l’écart, mais n’a pas réussi à faire douter le PSG, qui a tranquillement géré la seconde période avant de clore la rencontre avec un but de Gonçalo Ramos en toute fin de partie (3-1). Avec ce beau succès, le PSG reprend le large en tête de la Ligue 1 avec sept points d’avance sur Marseille et Monaco. Au micro de DAZN, Luis Enrique a analysé ce succès parisien.

A voir aussi : Le PSG remporte le choc face à l’OL et renoue avec le succès en Ligue 1

« On a vu ses qualités avec le ballon, mais également celles qu’il a sans le ballon »

« On a vu un match complet dans nos principes. On a concédé un but sur lequel Nuno n’était pas en condition pour défendre. On peut dire qu’en première mi-temps, quand tu perds le ballon facilement, le rival peut être plus fort. C’était une équipe qui n’avait pas perdu depuis longtemps. On s’est procuré beaucoup d’occasions et on méritait cette victoire. Le match de Désiré Doué ? Il a 19 ans. Il a beaucoup de qualités comme d’autres jeunes joueurs. On a vu ses qualités avec le ballon, mais également celles qu’il a sans le ballon. Il est capable de se sacrifier pour l’équipe. Je pense que la différence avec le PSG de la saison dernière, c’est que l’on défend à onze. Un match qui apporte de la confiance ? Si l’on parle des prestations, je suis content de toutes les rencontres depuis le début de la saison, même celles en Ligue des champions. Mais sur les résultats, on méritait beaucoup plus, mais c’est le football. On voit des joueurs qui peuvent être titulaires, il y a de la concurrence. Je pense que c’est une circonstance importante pour avoir une bonne équipe. »