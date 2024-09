Luis Enrique souligne la force de caractère du PSG

Ce mercredi soir, le PSG commençait sa campagne européenne avec la réception de Girona. Dans un match qu’il a totalement dominé, il a dû attendre les dernières minutes du match pour s’offrir la victoire (1-0).

Pour son premier match de la saison en Ligue des champions, le PSG n’a pas réalisé sa meilleure prestation de la saison. Mais le plus important était de repartir avec la victoire face à une vaillante équipe de Girona. S’il a eu la possession du ballon, le club de la capitale a eu du mal à mettre du rythme et à déstabiliser le club catalan. Il a fallu attendre une grossière faute de main du gardien espagnol sur un centre-tir de Nuno Mendes pour voir le PSG valider sa domination. À l’issue de la rencontre, au micro de Canal Plus, Luis Enrique a reconnu la force de caractère de son équipe ce soir.

« On donne le maximum, même si on aurait pu être meilleur »

« Girona a montré pourquoi elle a réussi à se qualifier en Ligue des champions, pourquoi l’année dernière, ils ont longtemps été en tête de la Liga. Cela a été très difficile, ils ont bien défendu. On a eu du mal à se créer des occasions claires, mais je pense que l’on mérite la victoire. Je crois que nos joueurs, cela fait plusieurs mois qu’ils montrent le même esprit que les supporters. Personne n’abandonne jusqu’à la fin du match. On donne le maximum, même si on aurait pu être meilleur. On a marqué dans les dernières minutes, cela nous donne trois points, cela nous fait respirer. C’est très beau. Où progresser ? Progresser, c’est l’objectif. Mais je crois que si on parle de mérite, je crois que l’on a mérité de gagner. »