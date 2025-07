Luis Enrique souligne la victoire dans la douleur du PSG

Ce samedi soir, le PSG affrontait le Bayern Munich en quarts de finale de la Coupe du monde des clubs. Dans un match rythmé et plaisant, les Parisiens se sont imposés grâce à des buts de Désiré Doué et Ousmane Dembélé (2-0). Les Parisiens se qualifient en demi-finale.

Le PSG affrontait le Bayern Munich en quarts de finale de la Coupe du monde des clubs. Dans un match dans lequel les deux équipes se sont rendus coup sur coup, se procurant plusieurs occasions. Mais Gianluigi Donnarumma et Manuel Neuer ont sorti des parades de grandes classes pour empêcher les équipes de prendre l’avantage. Il faudra attendre la 77e minute pour voir le PSG faire la différence grâce à un but de Désiré Doué. Les Parisiens, réduits à neuf dans les dix dernières minutes de la rencontre, ont réussi à sceller la victoire grâce à un but d’Ousmane Dembélé (2-0). Le PSG se qualifie donc pour les demi-finales où il affrontera le Real Madrid ou Dortmund. Au micro de DAZN, Luis Enrique est revenu sur ce beau succès.

« C’était difficile en tous cas »

« C’était une rencontre contre un adversaire qui nous a compliqué la vie. On a été dans le match une grande partie du match. On est content du résultat. Les deux cartons rouges ? Je n’ai rien à dire mais c’est une sensation étrange. Pour la première action, de Pacho, c’est clair qu’il y a carton rouge. Pour le deuxième je ne suis pas sûr. C’était difficile en tout cas. »