Luis Enrique souligne l’imprécision de son équipe ce soir

Ce dimanche soir, le PSG se déplaçait à Nice en clôture de la septième journée de Ligue 1. Dans un match à deux visages, le club de la capitale a concédé le nul sur la pelouse de l’Allianz Riviera (1-1).

Pour son retour en Ligue 1, le PSG se déplaçait ce dimanche soir sur la pelouse de Nice en clôture de la septième journée. Lors de ce match contre les Aiglons, le club de la capitale a montré deux visages. En première mi-temps, il a totalement été dominé et a logiquement concédé l’ouverture du score sur une frappe déviée par Nuno Mendes qui a trompé Gianluigi Donnarumma. Avec l’entrée en jeu de Lee Kang-in à la mi-temps, le PSG a montré un tout autre visage et a rapidement réussi à égaliser par l’intermédiaire de Nuno Mendes. Malgré plusieurs occasions nettes, dont un poteau de Marquinhos, le PSG n’a pas réussi à s’imposer (1-1) et laisse la première place à Monaco. Au micro de DAZN, Luis Enrique est revenu sur ce nul.

« Je pense qu’en seconde période, ça a été complètement différent »

« C’était une première mi-temps difficile pour nous. On était imprécis, on n’arrivait pas à être bon avec le ballon comme on le fait d’habitude. Je pense qu’en seconde période, ça a été complètement différent. On a été meilleur qu’eux et on s’est procuré des occasions pour gagner le match. Comment expliquer la première mi-temps ? C’est le football, c’est difficile, il faut accepter parfois que les joueurs ne soient pas dans les meilleures conditions. Ils ont joué jeudi, nous, on a joué mardi. On a eu plus de temps qu’eux, mais parfois ça arrive dans le foot et il faut essayer de contrôler ça et parfois ce n’est pas possible. Un manque de créativité ? Tu peux dire ce que tu veux, mais on a été imprécis. Des simples passes que d’habitude on ne manque jamais, on les a ratées plusieurs fois. Quand cela arrive à plusieurs joueurs différents, ça veut dire qu’il y a un problème. »