Ce dimanche soir, le PSG affrontait Marseille en clôture de la neuvième journée de Ligue 1. Dans un match qu’il a totalement dominé, le PSG s’est logiquement imposé dans ce Classico (0-3).

En clôture de la neuvième journée de Ligue 1, le PSG a surclassé Marseille lors du premier Classico de la saison (0-3). Lors de cette rencontre, Luis Enrique a encore innové dans son onze de départ en plaçant Ousmane Dembélé dans l’axe. L’international français était un électron libre entre l’attaque et le milieu de terrain. Grâce à ce succès, les Parisiens prennent trois points d’avance en tête de la Ligue 1 sur Monaco. Au micro de DAZN, Luis Enrique a salué la belle performance de son équipe ce soir.

« Il faut faire attention lors de ce genre de match parce que l’on doit toujours rester concentré »

« Je crois que c’est un match très complet de notre équipe . On a dominé dès la première minute et pendant tous les moments du match. On n’a pas laissé l’adversaire, qui joue très bien avec le ballon, avoir le ballon. On a marqué un but très rapidement et à partir de l’expulsion, cela a été un match différent. Il faut faire attention lors de ce genre de match parce que l’on doit toujours rester concentré. Des améliorations dans l’équipe ? Non, on a gardé la même ligne que d’habitude. La constante, c’est de se procurer beaucoup d’occasions. Notre objectif, c’est de les marquer. »