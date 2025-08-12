Luis Enrique sur Donnarumma : « Je suis responsable à 100% de cette décision difficile »

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG affronte Tottenham en Supercoupe d’Europe. Et à la veille de cette rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse.

J-1 avant le premier match officiel du PSG pour la saison 2025-2026. Et les Rouge & Bleu auront déjà un titre en jeu face à Tottenham dans le cadre de la Supercoupe d’Europe. Et à la veille de ce match, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, s’est présenté en conférence de presse d’avant-match.

Les nouvelles du groupe (PSG TV)

« Je ne peux pas dire qu’on est prêts car c’est impossible sans beaucoup d’entraînements. Les vacances sont trop courtes mais revenir c’est beau en retrouvant les souvenirs de la saison dernière. On est contents de se revoir et d’être ici. »

La clé du match (PSG TV)

« Je ne sais pas quelle sera la clé du match. Mais pour être compétitif, on doit avoir le ballon et faire notre jeu en contrôlant le match car on n’a pas assez d’entraînements. Ce sera difficile de gérer ça mais on est confiant car l’équipe a la qualité. »

La non-convocation de Gianluigi Donnarumma (Sky Sport)

« Donnarumma est l’un des meilleurs gardiens au monde, sans aucun doute, et encore meilleur en tant que personne. Mais c’est la vie des footballeurs de haut niveau, je suis responsable à 100% de cette décision difficile. »

La préparation de l’équipe

« Pour être honnête, je ne sais pas. C’est très différent de ce que nous faisons d’habitude mais c’est le calendrier qui veut ça. On a commencé les entraînements avec la joie de se préparer de la meilleure des manières. Je ne sais pas quel est le niveau que l’on va pouvoir proposer. »

Son choix de remplacer Donnarumma par Chevalier

« Lucas Chevalier et Renato Marin, aussi. Ce sont toujours des décisions difficiles à prendre, je le sais. Je ne peux dire que du bien de Gigio Donnarumma : il est l’un des meilleurs joueurs à son poste, sans aucun doute, et il est encore meilleur comme personne, mais on cherchait un profil de gardien différent. Et je le répète, c’est toujours difficile de prendre une décision comme ça.

Quels leviers activer pour la nouvelle saison ?

« La dernière saison, on a atteint l’objectif qui faisait rêver tout le monde, autour de nous. En ce moment, nous voulons continuer à marquer l’histoire, et maintenant, cela consisterait à gagner deux Ligues des champions consécutives. C’est notre objectif. L’année dernière, personne ne nous croyait capables de la gagner, et on a montré à tout le monde qu’on en était capables. C’est un rêve de la gagner encore, on sait que ce sera très difficile mais on est heureux d’avoir ce rêve. »

Son regard sur Tottenham

« C’est difficile à dire, parce qu’ils viennent de changer d’entraîneur, quelques joueurs aussi. Ils ont déjà disputé quelques matches amicaux. Je ne sais pas quel genre de match ils vont chercher à mettre en place. Pour nous, ce sera difficile, c’est notre première semaine, mais ce n’est pas une excuse. Un intérêt de Tottenham avant sa signature au PSG ? Oui, j’avais discuté avec Tottenham dans la période de six mois avant d’aller à Paris. »

Son avis sur la liste du Ballon d’Or

« Je me suis déjà prononcé sur ce que ça signifie tous ces prix individuels. C’est important pour les gens autour du foot, mais pour nous en tant qu’équipe, notre seul objectif a été de démontrer que les stars étaient au service de l’équipe. C’est ça la clé. C’est très beau pour tous les supporters et les joueurs du PSG de savoir qu’il y a neuf joueurs, et j’aurais aimé qu’il y en ait plus dans les trente, mais l’objectif c’est toujours l’équipe pas les objectifs individuels. Ça signifie que notre club, nos joueurs et nos supporters peuvent dire que notre équipe est à la conquête de trophées et comme conséquence de cela peuvent apparaître des récompenses individuelles. Mais ce n’est en aucun cas notre objectif. »

Passer rapidement à autre chose après des succès

« C’est normal. Il y a beaucoup de pression, beaucoup de compétitions, mais je suis très heureux d’être là encore, d’enchaîner avec une saison qui va nous demander beaucoup. Et vous savez, en venant à la conférence de presse, j’ai vu quatre joueurs de l’équipe qui jouaient dans le couloir. Ils adorent jouer, ce n’est pas pour le boulot, c’est parce qu’ils aiment le foot. »

Le successeur de Donnarumma dans les buts en cas de séance de tirs au but

« C’est normal et compte tenu du niveau de Donnarumma, c’est normal et nous comprenons la situation. Mais l’objectif, c’est d’améliorer l’équipe et de faire de la meilleure des manières. En ce sens-là, j’ai été assez clair. Nous n’avons pas préparé une séance de tirs au but. »

Le départ de Donnarumma

« Je pense que j’ai déjà répondu de nombreuses fois à cette question et je ne vais pas revenir là-dessus. Je ne ferai pas de commentaire supplémentaire. C’est ma décision, le club me soutient. Et à partir de là, on a cherché la meilleure décision. »

Comment être encore meilleur après une saison historique ?

« On a la mentalité pour s’améliorer. Ce sera difficile parce qu’on a gagné presque tout, mais c’est la mentalité qu’on a et qu’on veut pour cette saison. Elle sera très spéciale, encore une fois, parce qu’on peut marquer l’histoire plus profondément encore et que c’est une vraie motivation pour nous. »

Va-t-il réussir à trouver un équilibre demain après une saison éprouvante ?

« La saison a été longue, nous avons eu des moments difficiles dans toutes les compétitions. Mais ce qui a fait la différence, c’était que tout le monde était au service de l’équipe. Les conditions sont assez particulières mais nous allons tenter de mener le match au mieux. »