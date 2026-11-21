Malgré la victoire du PSG contre Nice ce samedi après-midi (2-3), le PSG s’inquiète pour Désiré Doué, gravement blessé au genou. Luis Enrique s’est montré pessimiste pour son numéro 14.

Si le PSG a poursuivi sa série de victoires sur la pelouse de Nice ce soir (2-3), lui permettant de prendre provisoirement cinq points d’avance en tête de la Ligue 1, il s’inquiète pour Désiré Doué. Buteur lors de cette rencontre, l’international français s’est effondré sur le terrain quelques minutes après sa réalisation, se touchant le genou. Il a été évacué sur civière en pleurs. S’il doit passer des examens demain, la rupture du ligament croisé de son genou est soupçonnée. Au micro de Ligue 1 +, Luis Enrique a évoqué la blessure de son numéro 14.

« Je suis sûr qu’il va récupérer très bien et qu’il sera plus fort encore »

« Comment va Désiré Doué ? Il va falloir attendre le test de demain mais c’est une blessure grave, c’est clair. On a pu le voir à la télévision. C’est la vie d’un joueur professionnel de très haut niveau et on peut voir dans toutes les journées des actions, des situations comme ça. C’est la vie des joueurs professionnels et il faut accepter. Je suis sûr qu’il va récupérer très bien et qu’il sera plus fort encore. J’ai pu lui parler ? Oui, dans le vestiaire. Mais il faut attendre les tests finaux et savoir quelle est sa blessure. Mais c’est une blessure grave. » Le coach du PSG a ensuite évoqué la victoire contre Nice. « On s’attend à ce type de match, spécialement contre Nice, qui n’avait pas perdu à domicile cette saison. Je pense que Pantaloni est en train de faire du beau travail. Ça a été difficile, on a concédé le premier but et après ça, cela a encore été plus difficile. J’aime le caractère qu’a montré l’équipe. Ce n’est pas facile, tu peux voir les résultats des équipes qui jouent la Champions League et qui reviennent après la trêve internationale, c’est difficile de gagner. Je pense que l’on a montré aujourd’hui que l’on peut s’améliorer, c’est clair, que l’on peut jouer mieux, mais c’est notre ambition. Le PSG, la meilleure équipe du monde ? Je ne sais pas. C’est pour nous, en tant qu’équipe, c’est toujours agréable d’entendre ces mots. Mais, on cherche à être humble, continuer à gagner et à encore améliorer notre niveau. »