Luis Enrique énigmatique sur la sortie de Barcola à la pause

Ce mercredi, le PSG a validé son titre de champion de France en s’imposant sur la pelouse du RC Lens. Un troisième sacre pour Luis Enrique depuis son arrivée.

Le PSG a remporté le 14e titre de champion de France de son histoire. Si le doute n’était plus permis après son succès face au Stade Brestois (1-0) dimanche dernier, le club parisien devait officialiser cela sur la pelouse de son dauphin, le RC Lens. Cliniques dans la finition et avec un immense Matvey Safonov, les Rouge & Bleu l’ont emporté au stade Bollaert-Delelis (2-0). Après la rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse d’après-match. Dans des propos rapportés par Le Parisien, le coach parisien est revenu sur la performance de son équipe, de son gardien, mais aussi sur la sortie de Bradley Barcola à la pause.

Un titre plus savoureux que les précédents ?

« C’est le plus savoureux parce que c’est le plus difficile des trois que j’ai gagnés avec le PSG. Lens a fait un très bon boulot. J’ai vu les matchs qu’ils ont remportés, leur série de victoires. C’était compliqué. On a dû gérer ça. Cette saison a été très particulière. On a eu beaucoup de blessés. On a eu peu de vacances. »

A-t-il envie de fêter ce titre ?

« Ma fête, c’est cette conférence de presse ! Rien. J’ai fait la fête la semaine dernière quand on l’était à 99,9 %. Aujourd’hui, c’était une confirmation. »

La prestation de Matvey Safonov

« Il a été incroyable. Lens a mérité un meilleur résultat. C’est le football. Cela me rappelle le match perdu contre le PFC en Coupe de France avec 80 % de possession. L’équipe a montré la bonne mentalité. Est-il surpris par son niveau ? Non. J’ai toujours dit que j’avais trois gardiens de très haut niveau. En tant qu’équipe et en tant que staff, on cherche les meilleurs joueurs. Cela peut changer, surtout dans la position du gardien. Cela signifie d’être performant tous les jours. Tous sur le terrain ont montré cette ambition. »

La sortie de Barcola à la pause, une gestion de minutes ou un résultat de sa mauvaise prestation ?

« Je ne peux rien dire ici comme information importante. Je ne peux rien expliquer, mais c’est très clair. »