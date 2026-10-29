Luis Enrique sur le Ballon d’Or : « Je suis très content que ce soit terminé, c’est le plus positif »

Avant d’affronter Le Havre ce vendredi en Ligue 1, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a répondu aux questions des médias en conférence de presse d’avant-match.

Ce vendredi soir (19h sur Ligue 1+), le PSG se déplace sur la pelouse du Havre pour le compte de la 9e journée de Ligue 1. Devenu leader du championnat après son succès face à l’OL (2-0) en début de semaine, le club parisien voudra confirmer son excellente forme du moment et enchaîner un neuvième succès consécutif. À la veille de cette rencontre face au HAC, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse.

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Retrouver la place de leader (PSG TV)

« C’est toujours un objectif dès le premier jour. C’est l’une des conditions de notre position de favori et on l’accepte. Après avoir démarré la compétition comme on l’a fait, c’est très positif. Ça représente une pression et une motivation pour continuer à gagner. »

L’importance des entrants (PSG TV)

« C’est important pour l’équipe et les joueurs qui sont entrés. Ça montre quelle équipe nous sommes. On dit souvent quel type d’ADN nous avons, c’est le moment de continuer à faire cela et de profiter de ce que nous faisons. »

Le match face au Havre (PSG TV)

« Ils n’ont pas démarré la compétition de la meilleure des manières, mais à chaque fois qu’on se déplace au Havre, on a des problèmes. À chaque fois que tu joues face à ce type d’équipe, c’est difficile à gérer. Tu dois rester concentré, être attentif et être prêt pour n’importe quel problème. Demain, il y aura des moments difficiles à gérer. C’est un test pour nous et on cherche des choses motivantes pour continuer à performer. »

Son regard sur l’évolution de Mika Godts depuis son arrivée

« Ce sont des choses typiques et habituelles pendant la période d’adaptation des joueurs. On est content de l’adaptation de Mika. Il faut rester prêt et calme pour profiter de chaque joueur. Mais dans la saison, il y aura des hauts et des bas pour chaque joueur. »

Malgré tous les éloges autour de lui, a-t-il un défaut en tant qu’entraîneur ?

« Je suis suffisamment vieux pour savoir quel type de bruit il y a autour des grands clubs. C’est un moment très positif pour le club, pour moi, pour les joueurs et pour l’équipe. C’est normal que les gens disent des choses. Si la situation était négative, et il y en a eu lors des trois dernières années, tu peux ressentir des bruits moins agréables, mais ce sont toujours les mêmes. »

Les qualités de Safonov sur et en dehors du terrain

« C’est très facile à dire. ‘Mocha’ est venu avec le challenge d’être performant dans un club de haut niveau. Il a tout bien fait. C’est un gardien qui sait s’adapter à ce que nous aimons dans le football moderne. Une équipe comme la nôtre a besoin d’un gardien qui soit tout le temps connecté à la ligne défensive. Je suis très content et il est encore en train de s’améliorer. Il est très courageux et il fait tout ce que nous voulons dans le jeu. Il continue à s’améliorer et c’est ce que nous voulons. »

Son avis sur le classement du Ballon d’Or

« Rien. Je suis très content que ce soit terminé. C’est le plus positif. »

Comment expliquer les blessures musculaires plus fréquentes depuis le début de saison ?

« Nous aimons avoir le maximum de contrôle possible, et le sujet des blessures a été important depuis que nous sommes arrivés. Il y a des joueurs qui sont plus adaptés à ne pas se blesser et d’autres qui se blessent de manière plus récurrente et c’est plus difficile à contrôler. On cherche tellement à valoriser la charge d’entraînement pour avoir le moins de joueurs blessés. Je pense que pendant toute ma carrière d’entraîneur, on a su contrôler ça. Il y a des moments meilleurs et d’autres pires, mais je suis content de ce que nous cherchons à faire. C’est toujours difficile les blessures, ça fait partie du football de haut niveau. Il est difficile de les contrôler. »

L’apport du banc pour renverser les matchs

« Si j’analyse les trois dernières années, je pense que c’est quelque chose d’habituel. Normalement, les joueurs du banc qui entrent au cours du match, ils affrontent des adversaires plus fatigués et ils ont les infos que tu as vu pendant le match. C’est habituel que les joueurs du banc aient la possibilité d’améliorer les performances. Je pense que c’est une constance dans la majorité des équipes. »

Comment expliquer le manque de temps de jeu de Digne

« Ce sont des choses que tu peux expliquer comme tu veux. Tu penses peut-être qu’il y a des joueurs qui s’adaptent mieux à ce que tu fais. Tu peux aussi penser qu’il va s’adapter parce qu’il est Français et qu’il a de l’expérience. Mais parfois, c’est l’inverse, le moins adapté s’adapte très vite. On reste toujours attentifs et je suis sûr qu’il sera important parce qu’on connaît bien Digne grâce à notre expérience à Barcelone et à la suite de sa carrière. On est prêt à diminuer ce temps d’adaptation et trouver la meilleure version de Lucas Digne pour aider l’équipe. »

Le Havre tout proche d’arracher un match nul miraculeux face à l’OM après avoir été mené de quatre buts (défaite 4-3)

« J’ai vu des séquences de ce match. Après avoir analysé Le Havre, il y a des moments où ils méritaient plus de points. Ça n’a jamais été facile de jouer au Havre et demain ne sera pas une exception. Ils ont une équipe équilibrée et jouent bien. Ils posent des problèmes avec leurs trois attaquants axiaux. C’est l’équipe du championnat qui centre le plus et c’est toujours un problème pour les adversaires. À chaque fois qu’on a joué face au Havre, on a eu des problèmes offensifs et défensifs. Demain, ce sera la même chose et c’est à nous de montrer que nous sommes prêts à surmonter tout cela. »

Arrive-t-il encore à être impressionné par Vitinha ?

« Impressionné, non, parce que je le connais très bien. Ce qu’il nous apporte est tellement différent de ce qu’on a vu avant. C’est un vrai plaisir d’avoir un joueur avec cette capacité technique et cette mentalité. Il cherche encore à s’améliorer sur le plan défensif. Sur le plan offensif, il peut s’améliorer mais le niveau est incroyable. Je suis très content de pouvoir profiter d’un joueur de ce niveau, même si au classement du Ballon d’Or, il n’est pas à la place qu’il mérite d’être. »

Jusqu’où peut aller Désiré Doué ?

« La chose la plus difficile à gérer pour un joueur de ce niveau technique et à cet âge, c’est le bruit autour de lui. C’est aussi le plus difficile pour moi, parce que je connais parfaitement Désiré Doué. C’est un joueur avec une capacité de travail incroyable et une volonté de toujours aider l’équipe. Quand tu le remplaces, c’est le joueur le plus souriant sur le banc. C’est incroyable. C’est un joueur très agréable à voir pour les enfants et les personnes qui aiment le football. Je l’encourage à faire les choses de la même manière, être humble et ambitieux, car c’est important. Il doit continuer à faire ce qu’il fait. »

Les Titis peuvent-ils faire leur apparition dans le groupe professionnel en raison des nombreux absents ?

« Ce sont les mêmes absents que la semaine dernière, plus Mika Godts qui n’a pas pu s’entraîner aujourd’hui. C’est la même chose. Les joueurs qui sont habitués à s’entraîner avec nous et les joueurs qui peuvent aider l’équipe. C’est un peu différent des trois dernières années parce qu’on a un peu plus de joueurs, mais c’est la même chose. Pour être performant toute la saison, on a besoin de tous les joueurs et il y aura des moments où certains joueront plus ou moins de minutes, mais c’est une condition sine qua non pour tout le monde. »

La bonne dynamique du PSG

« On est déjà là où nous voulons être, mais on n’est qu’au début de la compétition. On cherche à être concentrés en pensant au match de demain. Il sera compliqué et tu ne dois pas être distrait parce que ce sont des matchs difficiles à gérer. Nous avons l’expérience des années précédentes. »