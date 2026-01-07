Luis Enrique sur le départ du PSG ? Les dessous d’une « 100% Fake News » qui a enflammé X

Mardi soir, une rumeur annonçant la volonté de Luis Enrique de quitter le Paris Saint-Germain a secoué les réseaux sociaux. Entre fausses sources allemandes et démenti cinglant de Luis Campos, retour sur une intoxication numérique massive en plein cœur du mois de janvier.

Le calme avant le Trophée des Champions ? Pas tout à fait. Alors que le groupe parisien s’envolait vers le Koweït pour préparer son choc face à l’OM, une onde de choc a traversé la plateforme X (anciennement Twitter). En quelques heures, le nom de Luis Enrique s’est retrouvé en tête des tendances, associé à un départ imminent du club de la capitale. Une information rapidement classée au rayon des « fake news » par la direction sportive.

L’origine du buzz : Une fausse exclusivité attribuée à Bild

Tout commence aux alentours de 16h ce mardi. Un compte anglophone, suivi par un peu plus de 12 000 abonnés et spécialisé dans l’actualité de Liverpool et de la sélection allemande, publie une « bombe » : Luis Enrique souhaiterait quitter le PSG pour relever un nouveau défi, potentiellement en Premier League du côté de Manchester United. Pour crédibiliser son propos, le compte cite le célèbre tabloïd allemand Bild. Le mécanisme de la viralité s’enclenche alors : Reprise par des comptes « agrégateurs » suivis par des millions d’utilisateurs ; Traductions instantanées et interprétations sur le refus de l’Espagnol de prolonger son contrat ; Génération de millions d’impressions en un temps record. Pourtant, une vérification rapide permet de constater que ni Bild, ni SportBild n’ont jamais publié la moindre ligne sur une telle intention de l’entraîneur parisien.

La réaction cash de Luis Campos : « 100% Fake News »

Face à l’ampleur de la polémique, le Paris Saint-Germain n’a pas tardé à réagir pour éteindre l’incendie et préserver la sérénité du vestiaire. Sollicité par le journaliste Olivier Tallaron (Canal+), Luis Campos a tranché net : « C’est une fake news à 100%« , a martelé le conseiller sportif portugais ». Une mise au point sèche et sans équivoque qui confirme que l’ancien sélectionneur de La Roja est pleinement investi dans le projet parisien. En interne, on dénonce une tentative de déstabilisation orchestrée pour générer de l’engagement (et des revenus publicitaires) sur les réseaux sociaux, dans un contexte où le banc de Manchester United est justement devenu vacant après le départ de Ruben Amorim.

Un PSG tourné vers ses objectifs de 2026

Cette rumeur infondée intervient alors que Luis Enrique affichait encore récemment sa satisfaction après la victoire dans le derby face au Paris FC (2-1). L’entraîneur espagnol, dont le contrat court jusqu’en juin 2027, a réitéré ses ambitions pour l’année civile 2026 : remporter le maximum de trophées possibles, à commencer par le Trophée des Champions face au rival marseillais.

Pour les suiveurs du club, cet épisode rappelle l’importance de la vigilance face aux sources d’information sur X, où les pastilles bleues et les citations de médias étrangers servent trop souvent de paravent à des inventions pures et simples.