Luis Enrique sur le mercato : « On ne va pas signer un joueur pour six mois, ce n’est pas notre style »

À la veille du match face à l’AS Roma en Ligue des champions, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, s’est présenté en conférence de presse ce mardi.

Ce mercredi soir (21h sur Canal+), le PSG accueille l’AS Roma dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des champions. Leader du classement général, le club de la capitale aura à coeur de s’imposer pour faire un pas supplémentaire vers une qualification directe pour les huitièmes de finale de la compétition. À la veille de cette rencontre, le coach parisien, Luis Enrique, a répondu aux questions des médias.

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L’état d’esprit du groupe avant le match (PSG TV)

« On retrouve la Ligue des champions. C’est toujours fascinant, d’autant plus au Parc des Princes. On est contents. Ce sera un match très différent et compliqué, parce que c’est une équipe qui défend d’une manière particulière. On aura des difficultés demain. On reste confiants pour surmonter leur pressing. »

Affronter l’AS Roma en Ligue des champions (PSG TV)

« Je pense qu’ils n’ont pas eu la chance de gagner leurs matchs. Ils ont perdu contre le Real Madrid alors qu’ils menaient de deux buts à la 85e minute, et ils ont perdu le match. La même chose s’est produite contre Manchester United. C’est une équipe qui n’a pas peur et ce sera très difficile de gagner. On va avoir un match très différent. Ce sera un beau défi à relever. Si on gagne ce match, ce sera la première fois qu’on gagne cinq matchs d’affilée en phase de ligue. On va voir si on en est capables. »

Les blessures graves entachent-elles la confiance ?

« C’est la normalité dans le football de haut niveau. Toutes les équipes et tous les entraîneurs ont des joueurs blessés. Il faut être habitué. C’est vrai que dans ce cas, c’est inhabituel d’avoir ce type de blessure grave. On reste concentrés, avant tout, sur la récupération des joueurs, puis sur la motivation d’améliorer notre performance. On reste concentrés sur les choses positives. »

Avec ces blessures, doit-il gérer un problème tactique ?

« Cette équipe a démontré, sur les trois dernières années, une grande capacité de résilience. C’est un beau défi à relever pour s’améliorer et trouver des solutions, sur l’aspect tactique et technique. C’est un moment particulier pour nous. On reste motivés pour améliorer davantage notre niveau. »

L’entraîneur et les joueurs arrivent-ils à oublier ces blessures ?

« C’est la vie des joueurs professionnels. Quand on gagne des trophées, tout le monde est content, et quand il y a des blessures, tu dois penser à récupérer. Je suis triste pour les joueurs parce que c’est le pire. Ils ne peuvent pas prendre part à la dynamique de l’équipe. Mais c’est une opportunité merveilleuse pour montrer notre niveau. On continue à avoir une belle équipe. C’est un beau défi à relever. »

Le PSG est-il obligé de recruter au mercato d’hiver ?

« On a déjà parlé beaucoup de fois de ce sujet. On n’a pas l’obligation d’aller sur le mercato. On ne va pas signer un joueur pour six mois, ce n’est pas notre style. On a une vraie équipe. C’est vrai qu’il faut être plus attentif avec ces joueurs, ce staff et ces supporters. On n’a peur de rien. On reste confiant dans notre capacité à faire notre travail et à surmonter des difficultés. C’est lorsqu’il y a des problèmes qu’une équipe montre résilience. C’est triste pour les joueurs qui ne pourront pas partager la saison avec leurs coéquipiers, mais c’est une motivation en tant qu’équipe. »

Que retient-il de son expérience sur le banc de l’AS Roma

« Ça a été spécial pour moi. J’ai un bon souvenir de mon année à Rome. J’ai de bonnes sensations à chaque fois que j’ai la possibilité de visiter Rome, c’est magnifique. Je suis content. Les choses peuvent être meilleures ou pires, mais c’est la vie. il faut l’accepter. Les souvenirs que j’en garde sont très positifs. »

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« Avec la qualité de mes joueurs et de l’équipe. Vous pensez qu’on va se mettre à pleurer ou à se plaindre ? Non, ce n’est pas comme ça que fonctionne une équipe de football. Si on a montré qu’on était une équipe résiliente, on va également montrer demain qu’on est capables d’être performants. Il faudra être plus attentifs que d’habitude. Ce sera un beau défi pour tout le monde, les supporters, le club, le staff et les joueurs. C’est comme cela dans le sport de haut niveau. »

La gestion d’une star comme Francesco Totti à l’AS Roma

« Durant toute ma carrière d’entraîneur, j’ai toujours géré chaque joueur individuellement. Il y a des joueurs plus ou moins importants. Ce que je cherche à faire, encore aujourd’hui, c’est de parler de la même manière avec chaque joueur, de manière sincère et naturelle. Après les joueurs de football sont des personnes normales. Ce n’est rien de spécial. C’est vous (les journalistes) qui cherchez à faire du sensationnalisme et des choses incroyables. Ce sont des choses normales et je garde un très bon souvenir de toutes les expériences avec les joueurs que j’ai entraîné. »

L’importance de Fabian Ruiz dans le jeu parisien

« Le plus important n’est pas de savoir qui marque les buts ou délivre les passes décisives. On reste concentrés sur les choses de manière collective. C’est un beau challenge pour nous en tant qu’équipe. Chaque joueur peut encore s’améliorer, et l’équipe aussi. C’est ce que nous cherchons. »

La variété des buteurs parisiens cette saison

« C’est la clé de cette équipe depuis trois ans. On cherche à être performant tout le temps et à améliorer chaque joueur individuellement. C’est impossible d’améliorer tous les joueurs, mais on cherche à être performant en tant qu’équipe. Après, quel joueur inscrit le but le plus important à chaque match, ce n’est pas important pour nous. C’est plus facile à dire qu’à faire, mais je pense qu’on a montré quel type d’équipe nous sommes durant les trois dernières années. »

Son regard sur l’entraîneur Gian Piero Gasperini

« C’est un entraîneur très expérimenté que j’aime beaucoup, car ses équipes ont une identité de jeu très claire. Quand j’étais à l’AS Roma, il entraînait l’Inter, mais ça s’est mal terminé pour lui. Il a montré son niveau et c’est un entraîneur de très haut niveau. j’aime voir ce type d’entraîneur. Voir jouer les équipes de Gasperini est une source de motivation pour moi en tant qu’entraîneur Demain, on verra quel type d’équipe ils sont, notamment défensivement. C’est très différent à ce qu’on est habitué. Ce sera un beau défi à relever. »

La forme de Donyell Malen depuis le début de la saison

« On connait tous les joueurs de l’AS Roma. Malen est un joueur qui jouait avant sur le côté, et à chaque fois que tu mets un joueur de ce talent dans l’axe, il a montré sa capacité à marquer. Son nombre de buts est incroyable (16 buts cette saison). Demain, il faudra être attentifs face à tous les attaquants, mais également tous les joueurs. La mobilité est aussi importante à la Roma. Ils n’ont pas eu de chance face au Real Madrid (3-4) et à Manchester United (2-3), ils auraient mérité plus de points. J’espère qu’on pourra surmonter leur pressing pour remporter les trois points. »