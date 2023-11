Luis Enrique sur Mbappé : « On veut qu’il fasse des choses en plus encore »

Le PSG a obtenu le plus important sur la pelouse du Stade de Reims (3-0). Malgré le large score, Luis Enrique n’a pas été satisfait du match de son équipe et de Kylian Mbappé.

Le PSG est assuré de finir pour la première fois en tête du championnat à l’issue de cette 12e journée de Ligue 1. Pour cela, le club parisien a souffert pendant une période face au Stade de Reims (0-3) mais a finalement pu s’appuyer sur Kylian Mbappé, auteur d’un triplé, et Gigio Donnarumma très performant sur sa ligne. Pourtant au micro de Prime Video, le coach parisien, Luis Enrique, estime que son buteur n’a pas réalisé une grande performance.

Malgré la première période difficile, le PSG a trouvé des solutions

« Je ne dirais pas ça. Tout le match a été difficile parce que c’est l’une des meilleures équipes. Ils pressent haut, c’était très dur. »

Comment manager Gonçalo Ramos après ce match

« J’ai de la chance parce que c’est un super joueur avec une mentalité géniale. Il ne méritait pas de sortir (remplacé à la pause par Vitinha, ndlr) mais c’était ma décision et il l’a accepté. Je suis très content de lui, il va être l’un des joueurs les plus importants de la saison. »

Pourquoi avoir fait ce changement ?

« Pour contrôler l’espace. Quand ils nous pressaient haut, on ne contrôlait pas le match, on n’avait pas le ballon. C’est important de garder le ballon et c’est dans ce genre de situation qu’on a réussi à marquer le deuxième but, en jouant vers l’avant. On a eu des espaces devant. Maintenant, on est en haut du classement, c’était important pour nous d’avoir cette confiance. »

Mbappé est-il le meilleur joueur du monde ?

« Je ne suis pas vraiment content de Kylian aujourd’hui. Sur les buts, il n’y a rien à dire mais il peut être meilleur. Je vais regarder d’abord et je vous dirais plus. Kylian est l’un des meilleurs joueurs du monde aucun doute, mais on a besoin de plus. On veut qu’il fasse des choses en plus encore. »

La performance de Donnarumma ?

« Si vous êtes une grande équipe, vous devez avoir un grand gardien. C’est un top gardien de but. Aujourd’hui, il a fait trois arrêts incroyables. Mais je pense que c’est son boulot et ça fonctionne. »