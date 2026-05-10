Luis Enrique sur Renato Marin : « Je suis très exigeant sur les petits détails mais il a été courageux »

Vainqueur sur la plus petite des marges face au Stade Brestois (1-0), le PSG se dirige vers son 14e titre de champion de France.

Après la victoire du RC Lens contre le FC Nantes (1-0) vendredi, le PSG ne devait pas se manquer. À l’occasion de la 33e journée de Ligue 1, le club parisien accueillait le Stade Brestois. Pour leur dernier match de la saison au Parc des Princes, les Rouge & Bleu l’ont emporté sur la plus petite des marges grâce à une réalisation tardive de Désiré Doué (1-0). Un succès ô combien important qui valide quasiment à 100 % le titre de champion de France. Après le match, Luis Enrique est revenu sur la performance de ses joueurs, et notamment celle de son gardien, Renato Marin.

Un match difficile face au Stade Brestois

« Rien n’est facile. On a démarré le match de manière positive, surtout les quinze premières minutes, mais après c’est compliqué de toujours attaquer face à une équipe en bloc bas et qui a très bien défendu. On n’a eu aucune chance pour marquer un but et ça a été difficile jusqu’à la dernière minute. »

De l’énervement en fin de match sur les dégagements de Renato Marin ?

« Je peux comprendre que ce soit difficile pour les joueurs d’avoir un entraîneur comme moi, parce que je ne suis pas content de ce que j’ai vu et je veux toujours plus. Je peux comprendre que ce n’est pas facile d’avoir un entraîneur qui met la pression. Mais en même temps, je suis très content et je suis conscient qu’on a des joueurs de très haut niveau et que c’est très facile d’entraîner ce type de joueurs. »

Est-il content du match de Marin ?

« Il a fait des arrêts de très haut niveau, il est très jeune. Bien sûr, il peut s’améliorer. Je suis très exigeant sur les petits détails mais il a été courageux comme j’aime. Il a fait un très bon boulot. »

Une victoire importante face à Brest

« Bien sûr. C’est un championnat particulier parce que tu as l’impression d’avoir gagné la Ligue, mais ce n’est pas le cas. On a gagné ce match très important et on va jouer à Lens avec la même ambition. On en profite pour féliciter Lens, parce qu’ils ont fait un très bon championnat. Mais à chaque fois que tu mets le maillot du PSG, il faut être performant. On va préparer ce match de la même manière. »

🎙️ "On va aller à Lens avec la même ambition. Et on en profitera de les féliciter pour leur très bon championnat."



Les mots très fair play de Luis Enrique pour le @RCLens 🙏#PSGSB29 pic.twitter.com/bS0N1yoWVa — L1+ (@ligue1plus) May 10, 2026