Luis Enrique tente des nouvelles options avant Liverpool

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique a fait de la polyvalence de ses joueurs une pièce maîtresse de son jeu. Contre Toulouse, il a encore testé des choses à certains joueurs.

Luis Enrique répète assez régulièrement qu’il aime que son équipe du PSG soit imprévisible pour ses adversaires. Il prône également la polyvalence pour ses joueurs. Il n’hésite pas à tenter des choses pour déstabiliser ses adversaires. Contre Toulouse, il a une nouvelle fois tenté des choses, en plaçant par exemple Lucas Beraldo en tant que sentinelle, ou bien encore en faisant rentrer Nuno Mendes en ailier gauche. Même si le trio Désiré Doué – Ousmane Dembélé – Khvicha Kvaratskhelia tient la corde pour débuter face à Liverpool mercredi, en quarts de finale aller de la Ligue des champions, l’Asturien a eu la confirmation qu’en l’absence de Bradley Barcola, Nuno Mendes pouvait être une solution au poste d’ailier gauche. Doué en position de relayeur et Lucas Beraldo en sentinelle apparaissent comme d’autres recours possibles en cas de pépins, avance L’Equipe.

Des tests qui ont fonctionné

Le quotidien sportif se demande si l’avenir de Beraldo au PSG ne passerait pas par une reconversion durable au poste de sentinelle. « Alors que l’horizon s’était considérablement obscurci pour le Brésilien en charnière, Luis Enrique a choisi de le faire remonter d’un cran, dans une zone où le manque de culture défensive de l’international auriverde (22 ans, cinq sélections) apparaît moins problématique. La prestation contre Nice (4-0, le 21 mars) de Beraldo, très apprécié en interne, a incité le staff à lui maintenir sa confiance contre Toulouse, un soir où il fallait faire souffler Vitinha. » Lors de la victoire du PSG contre Toulouse, Désiré Doué a été replacé au cœur du jeu. Le poste de milieu relayeur ne constitue pas une découverte pour Doué, rappelle L’Equipe. Luis Enrique l’avait déjà utilisé dans cette zone à quelques reprises cette saison en Ligue 1. L’Asturien a aimé le sens du sacrifice de son joueur et sa capacité à accélérer le jeu. Sans doute ses années de formation à Rennes lui ont-elles servi. Remplaçant au coup d’envoi, Nuno Mendes est entré au poste d’ailier gauche contre les Toulousains. « Comme face à Nice, le Portugais a évolué un cran plus haut qu’à l’accoutumée lors de son entrée face au TFC. Avec plusieurs situations intéressantes à la clé », indique le quotidien sportif.