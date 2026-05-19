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Luis Enrique très proche de prolonger son contrat avec le PSG

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum19 mai 2026

Sous contrat jusqu’en 2027, Luis Enrique va poursuivre son aventure au PSG. Le technicien espagnol est en négociations avancées pour prolonger son bail.

L’aventure entre le PSG et Luis Enrique va se poursuivre. Grand artisan de la forme actuelle des Rouge & Bleu, l’entraîneur parisien a pour ambition de continuer son aventure à Paris. En effet, comme annoncé depuis plusieurs mois, les deux parties sont en discussions pour prolonger le bail du technicien espagnol, qui court actuellement jusqu’en juin 2027.

Luis Campos évoque le mercato estival du PSG

Un accord scellé après la Ligue des champions ?

Et selon les dernières informations de Fabrizio Romano, les négociations entre le PSG et Luis Enrique sont très avancées pour prolonger le contrat de l’entraîneur de 56 ans. L’accord pourrait être finalisé après la finale de la Ligue des champions face à Arsenal, le 30 mai à Budapest. Pour rappel, le club parisien a décidé de stopper toutes les discussions autour de son mercato afin de pleinement se concentrer sur cette finale de C1. Selon plusieurs sources, Luis Enrique devrait parapher un nouveau contrat jusqu’en juin 2030 et ainsi poursuivre sa collaboration avec Luis Campos, également lié au champion de France jusqu’en 2030.

Youtube : Canal Supporters Paris

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