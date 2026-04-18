Luis Enrique : « Une motivation d’avoir une équipe comme Lens qui gagne des matches »

Demain soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG reçoit Lyon en clôture de la 30e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse.

Le PSG affronte Lyon demain soir en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Après s’être qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions, le club de la capitale va retrouver le Parc des Princes afin de conserver ses quatre points d’avance sur Lens, qui a renversé Toulouse hier soir (3-2). Comme c’est de coutume avant chaque match du PSG, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. Le coach parisien a évoqué la course au titre en Ligue 1, Senny Mayulu, le possible retour à la compétition de Fabian Ruiz demain soir, les demi-finales de la Ligue des champions…

La qualification en demi-finale de la Ligue des champions (PSG TV)

« Comme toujours dans cette compétition et à ce niveau-là, tu dois bien attaquer, mais tu dois aussi bien défendre. S’il n’y a pas l’équilibre, tu as des problèmes. Ce qu’on a montré lors des deux derniers tours, c’est aussi ce qu’on a montré depuis le début de la saison, avec des difficultés. Mais on a montré qu’on savait être compétitif au plus haut niveau. »

Le Bayern Munich (PSG TV)

« Si on pense à ce qu’on a vu au début de la compétition, notre calendrier incroyable et le plus difficile de toutes les autres équipes. Et quand on pense aux barrages contre Monaco, les huitièmes et les quarts de finale contre les clubs anglais. À ce moment, quelle est la meilleure équipe ? Le Bayern Munich ou nous ? Quelle est la meilleure équipe avec les champions vu que nous sommes les tenants du titre ? Ce sera une double confrontation incroyable et des matches de très haut niveau. On est prêt. On avait besoin de ce type de match. On est contents. »

L’objectif d’aller chercher le titre ? (PSG TV)

« Bien sûr. C’est une obligation pour nous. C’est une motivation d’avoir une équipe comme Lens qui gagne des matches. Ce que l’on pense, c’est que cette semaine est plus importante que d’habitude parce que l’on va jouer trois matches. C’est important pour nous de gagner les trois matches pour maintenir notre avance et être plus confiants de ce que nous voulons. »

La colère de certains après les reports des matches du PSG et de Strasbourg

« C’est normal que chacun défende ses intérêts. Dans chaque décision, il y a des choses positives et des choses négatives. Et cela dépend du côté où tu es. Je ne veux ajouter aucune chose là-dessus. Je pense que c’est normal que chaque club ou entraîneur défende ses intérêts. La bonne nouvelle, c’est que Strasbourg est qualifié en demi-finale. Pour le football français, je pense que c’est positif aussi d’avoir le PSG en demi-finale de la Ligue des champions. Bien sûr, si tu poses la question à d’autres, c’est normal. Chacun défend ses intérêts. »

Une fin de saison chargée

« Il va falloir gérer ça avec toute l’équipe entre la Ligue 1 et la Ligue des champions. Il y aura beaucoup de matches en 27 jours et c’est important de savoir gérer ce calendrier. Mais on est habitué à faire ça et on cherche à contrôler ça de la meilleure manière. »

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Senny Mayulu qui joue moins ces derniers temps

« C’est normal de ne pas toujours jouer, ça dépend des calendriers, des blessures. Il a été un peu blessé cette saison. Je suis très content de ce qu’il met dans l’équipe. C’est un joueur important pour moi, c’est un titi. C’est important pour nous de savoir ce qu’il peut apporter à l’équipe. Ce que je peux dire, c’est que c’est un vrai plaisir d’avoir un joueur avec sa qualité footballistique et sa mentalité. Il est prêt. Il aura l’opportunité de jouer des matchs importants, il l’a fait dans le passé. »

Matvey Safonov

« Dans le groupe, il est comme d’habitude. Il est comme quand il est arrivé l’année dernière. La saison dernière, il avait beaucoup joué, beaucoup plus que ce que l’on pouvait imaginer quand tu as devant toi Gianluigi Donnarumma. Cette année, c’est un petit peu la même chose. Il a commencé comme numéro 2 mais les choses changent très vite dans le football. Je pense que c’est positif. Il a montré quand il n’avait pas la possibilité de jouer, d’être au niveau, de s’entraîner à un haut niveau. Quand il y a eu la possibilité cette année, il en a profité pour jouer. Il montre chaque fois qu’il joue sa capacité à donner le maximum. On est contents. Mais, je suis aussi très content des trois gardiens que j’ai. Chaque fois que tu joues dans un club de ce niveau, tu dois être prêt que tu joues comme titulaire ou que tu sois remplaçant. C’est important de montrer quel est ton esprit quand tu ne joues pas. Plus important que ce que tu donnes à l’équipe quand tu es titulaire. »

Trois demi-finales de suite en C1, une preuve de l’importance de la stabilité de l’effectif ?

« Oui, ce n’est pas habituel, trois demi-finales consécutives pour n’importe quel club. C’est très difficile mais on est fiers de ce qu’on a fait. On veut encore plus. On va chercher dans les années à venir à faire la même chose ou à s’améliorer encore. C’est clair que quand tu as la confiance dans cette équipe très jeune, c’est positif. Mais on savait avant la difficulté d’obtenir ça. On sait que dans l’avenir, ce sera difficile d’être encore là, en demi-finale ou encore plus haut. »

Les raisons du retour en forme de l’équipe à ce moment de la saison

« On a rien fait de différent de ce que nous cherchons à faire. Il n’y a pas de méthode incroyable. Ce que l’on a cherché à faire pendant cette saison particulière, c’est de gérer de la meilleure manière les joueurs blessés, la condition, le nombre de matches qu’ils peuvent jouer. Mais ça a été pratiquement impossible de gérer parce que l’on a eu beaucoup de joueurs blessés, plus que d’habitude, plus que la normale. Mais on comprend que c’est en raison de la longue saison dernière. Après ça, je pense qu’il y a des moments que tous les joueurs et toutes les équipes aiment, c’est la partie finale de la saison parce que c’est le moment pour gagner des trophées. On est à l’aise quand arrivent ces moments. Tu peux remarquer que dans ces moments, pratiquement tous les joueurs sont prêts. C’est très positif pour nous parce que l’on veut tout le temps plus de trophées et c’est important. »

Le PSG plus fort que la saison dernière ?

« Je ne sais pas. Je ne peux rien dire. Si nous sommes plus ou moins forts, ce n’est pas important. Je signerais pour être comme la dernière saison, pas mal. Je ne suis pas préoccupé si nous sommes un petit peu plus forts ou moins forts. Plus ou moins à ce niveau, pour moi c’est incroyable. »

Le PSG favori face au Bayern ?

« C’est la même réponse que contre Chelsea et Liverpool ? Oui ou pas, qu’est-ce que vous pensez? Ce n’est pas important qui est le favori, ce qui est important c’est qui montre son niveau sur le terrain. »

Le retour de Fabian Ruiz

« Il est bien. Il s’est entraîné toute la semaine avec l’équipe. Il a fait tout l’entraînement aujourd’hui, et demain, si tout est normal, il sera dans l’équipe et si je peux et s’il y a l’opportunité, il jouera pour la première fois depuis sa blessure. »





