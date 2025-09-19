Luis Enrique va avoir un espace dédié en tribunes au Parc

Depuis le retour de la trêve internationale, Luis Enrique a passé la première mi-temps dans les tribunes du Parc. Le PSG va lui ouvrir un espace dédié dans son antre.

Lors de la trêve internationale, Luis Enrique s’est fracturé la clavicule et a été opéré. Il était annoncé possible absent de la rencontre contre Lens en Ligue 1. Mais le coach du PSG a pris place en tribunes en étant en contact permanent avec Rafel Pol, son adjoint, avant de passer la deuxième mi-temps sur son banc. Cela a été également le cas contre l’Atalanta Bergame mercredi soir lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Difficile de le faire à l’extérieur

Selon les informations de RMC Sport, un espace dédié va être installé en tribune au Parc des Princes pour que Luis Enrique donne ses consignes dans les meilleures conditions. Reste à savoir si cette zone sera opérationnelle samedi prochain lors du match face à Auxerre, lance le média sportif. Ce dernier indique que contre Lens et l’Atalanta, le coach du PSG était aux côtés des trois analystes vidéo du club de la capitale : Vincent Brunet, Quentin Billy et Antoine Guillotin. Luis Enrique a aussi décidé de placer juste à côté de lui un de ses adjoints, Guillem Hernandez Folguera. Difficile encore d’observer les bénéfices de cette nouvelle méthode auprès des joueurs. Mais le coach espagnol est convaincu par cette nouvelle méthode et compte bien l’installer dans le temps, avance le média sportif. Pour les matches à l’extérieur, c’est encore flou. Une chose est sûre, il ne le fera pas au Vélodrome dimanche soir, comme il l’a expliqué en conférence de presse mercredi soir. « À l’extérieur, je n’ose pas. C’est mieux de ne pas jouer avec le feu. Je serai en bas avec mes joueurs pour sentir la chaleur. C’est un classique du football français, un match que tout le monde veut jouer et entraîner dans une ambiance intense.«