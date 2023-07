Dans deux jours, le PSG va décoller pour le Japon afin de poursuivre sa préparation estivale. Luis Enrique va bientôt dévoiler sa liste pour cette tournée, et ainsi on pourra voir sûr qu’il ne compte pas et qui intégreront le loft.

Les choses sérieuses commencent pour le PSG. Demain (17 heures), le club de la capitale va jouer son premier match de préparation à la saison 2023-2024 face au Havre au Campus PSG. Le lendemain, ils prendront la direction du Japon afin de poursuivre la préparation (22 juillet-2 aout) avec trois nouveaux matches amicaux au programme. Lors de la rencontre contre le promu en Ligue 1, Luis Enrique va pouvoir se faire une dernière idée de quels joueurs il souhaite convoquer pour la tournée en terre nipponne. Et les joueurs qui resteront à Paris seront invités à rejoindre le loft. RMC Sport indique que l’entraîneur espagnol prendra la décision sur son groupe à l’issue du premier match de préparation. Les Parisiens « ont préparé ce match amical ce mercredi avec notamment un 11 contre 11 pour finir la séance sous les yeux de Luis Campos.«

Layvin Kurzawa présent au Japon ?

Le média sportif explique que plusieurs joueurs du PSG, à l’image d’Edouard Michut, Vimoj Muntu Wa Mungu, Nehemiah Fernandez-Veliz et Moutanabo Bodiang savent déjà qu’ils ne seront pas du voyage et sont invités à trouver un nouveau club. C’est le cas également d’Abdou Diallo et Georginio Wijnaldum. Pour le défenseur central, il y a des intérêts concrets de la part du Betis Séville avance RMC Sport. Naples serait aussi intéressé, lui « qui s’est dit récemment ouvert à tous les projets, y compris en Arabie saoudite. » Prêté à Eupen la saison dernière, Djeidi Gassama devrait aussi être invité à aller voir ailleurs. Des clubs anglais sont intéressés comme Sheffield Wednesday (League One) et Hull City (Championship). Un troisième club qui joue la Coupe d’Europe est aussi là. RMC Sport conclut en expliquant que Layvin Kurzawa pourrait faire le voyage au Japon. Pressenti pour rejoindre le loft, la situation de Nuno Mendes, en phase de reprise après sa blessure, devrait lui permettre de décoller pour le Japon samedi. Ce devrait également être le cas de Serif Nagha, qui est apprécié par le staff.