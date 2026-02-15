Luis Enrique va devoir remobiliser son équipe avant la Ligue des champions

Le PSG va retrouver la Ligue des champions mardi soir avec le barrage aller contre Monaco. Luis Enrique va devoir trouver le déclic pour relancer son équipe.

Vendredi soir, le PSG s’est incliné sur la pelouse de Rennes. À la fin de la rencontre, Ousmane Dembélé et Vitinha ont pointé du doigt l’individualisme de certains de leurs coéquipiers contre les Rennais. Après ce revers, les Parisiens ne vont pas cogiter longtemps, le prochain match arrive vite avec le déplacement à Monaco dans le barrage aller de la Ligue des champions mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot). Le Parisien rappelle que Luis Enrique a expliqué que le responsable de l’équipe du PSG, c’était bien lui.

À lire aussi : Les propos forts d’Ousmane Dembélé, une affaire close au PSG

Luis Enrique n’a jamais cessé d’assumer

Un rôle que le coach du PSG n’a évidemment jamais cessé d’assumer, ni cherché à fuir, encore moins dans la défaite ou les rares moments d’agitation. Mais c’est parce qu’ils n’ont pas été légion depuis son intronisation qu’il lui faut aujourd’hui ramener tout son équipage sur des flots moins agités, lance le quotidien francilien. Si son équipe fait office de grand favori face à Monaco, elle n’est cependant pas dans les mêmes dispositions qu’avant de défier de plus modestes Brestois la saison dernière. Et l’entraîneur parisien n’ignore pas que, si depuis 2020 Paris a remporté la moitié de ses rendez-vous face aux joueurs de la principauté (6), il ne s’est imposé qu’une fois à Louis-II lors de ses six dernières visites. En début de saison, l’Espagnol avait prévenu que le plus difficile pour son équipe serait « de continuer à rester imprévisible », qu’après avoir presque tout remporté, il était lui-même à la recherche d’améliorations pour « sortir de la zone de confort ». La semaine dernière, il a mis l’accent sur la notion de plaisir, nécessaire pour que chacun donne le meilleur de soi-même sur le terrain. À Monaco, Paris retrouve une compétition dans laquelle il a pris l’habitude de se sublimer. Un succès viendrait ramener un peu de calme dans ce que le coach décrit comme « la meilleure période de la saison », conclut Le Parisien.









