À moins d’un revirement de situation, Luis Enrique devrait être le futur entraîneur du PSG. Et l’Espagnol est proche de s’engager avec les Rouge & Bleu.

Seulement un an après son arrivée sur le banc du PSG, Christophe Galtier n’aura pas réussi à donner un nouvel élan au projet. Dans une saison 2022-2023 marquée par de nombreuses polémiques et un jeu collectif proche du néant, le technicien français ne sera pas conservé. Et son successeur est annoncé depuis plusieurs jours. En effet, Luis Enrique, libre depuis sa fin d’aventure avec la sélection d’Espagne après la Coupe du monde 2022, va prendre la succession de l’ancien coach de l’OGC Nice. Et ce dossier est proche d’être finalisé.

Luis Enrique cherche un logement

En effet, comme le rapporte Fabrizio Romano, le PSG est prêt à sceller l’accord avec Luis Enrique. Le technicien espagnol de 53 ans va très prochainement signer un contrat de deux saisons avec le champion de France en titre. Il sera dévoilé après que le club parisien aura finalisé l’accord de sortie de Christophe Galtier. De son côté, RMC Sport indique que Luis Enrique cherche activement un logement dans la région parisienne. « Il enchaîne les visites mais n’a pas encore trouvé la résidence rêvée. Un bien à la location semble être privilégié. Idem pour les membres de son staff. Les agents immobiliers proches du PSG travaillent une nouvelle fois dans le plus grand des secrets sur le sujet », précise le média sportif. Un petit détail mais qui peut avoir son importance pour son intégration rapide dans son nouveau club. Par le passé, Mauricio Pochettino avait attendu plus d’un an pour quitter sa chambre d’hôtel et trouver un logement.