Déçu la saison dernière lors de la défaite au Parc des Princes pour la dernière journée de la Ligue 1, Luis Enrique a cette fois-ci pu compter sur ses joueurs qui ont bien fait le travail pour sa plus grande joie.

C’est une bonne chose de faite ! La saison de Ligue 1 s’est terminée de la meilleure des manières pour le Paris Saint-Germain avec une 26ème victoire à son compteur. En difficulté en première période, les Parisiens ont décidé d’appuyer sur la pédale d’accélérateur et inscrire trois buts lors du deuxième acte grâce entre autres à un doublé de Kvicha Kvaratskhelia. Une très bonne préparation avant d’aborder les deux semaines les plus importantes de l’histoire du club.

Interrogé par DAZN, Luis Enrique a partagé ses ambitions au cours de cette rencontre et l’excellente adaptation de « Kvara » au sein de son équipe.

En colère pendant la rencontre ? Non … j’étais comme d’habitude (rires) ! C’est normal, c’est le travail que je veux imposer sur le terrain. Auxerre est une bonne équipe qui défend bien. La première mi-temps a été difficile pour nous car on n’a pas été efficaces. La deuxième mi-temps, on a très bien joué et on s’est vraiment améliorés !

L’adaptation de Kvaratskhelia ? On connaît sa qualité, c’est normal qu’il ait eu besoin de temps pour s’acclimater mais tout le monde connaissait le talent individuel de Kvara !