Luis Enrique vole au secours de Chevalier et Zabarnyi

Demain soir (20 heures, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Auxerre dans le cadre de la dix-neuvième journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse.

Le PSG retrouve la Ligue 1 demain soir avec le déplacement à Auxerre dans le cadre de la dix-neuvième journée. Deuxième à un point de Lens, le club de la capitale pourrait profiter de cette rencontre contre les Auxerrois pour reprendre provisoirement la tête du championnat et mettre la pression sur Lens, qui affronte Marseille samedi soir. Comme c’est de coutume avant chaque match, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. Il a évoqué son optimisme pour le reste de la saison, le poste de gardien, un possible retour d’Achraf Hakimi contre Auxerre…

Le match contre le Sporting (PSG TV)

« C’est un peu la vie de tous les entraîneurs et des joueurs. C’est une vie merveilleuse, mais faite tout le temps de hauts et de bas. Juger chaque match, c’est fou. J’ai fait une définition un peu spéciale à la fin du match contre le Sporting. C’est fou, mais c’est merveilleux, avec parfois la sensation que c’est injuste. Pour moi, nous avons joué le meilleur match à l’extérieur depuis que je suis arrivé ici. Mieux que celui où nous avons gagné 7-2 à Leverkusen. C’est la même sensation en Coupe de France contre le Paris FC. Après notre match incroyable, c’est trop décevant. »

Ce qui le rend optimiste pour le reste de la saison

« Nous avons marqué quatre buts de plus que l’année dernière. On a quatre points de moins en Ligue 1 et nous ne sommes pas premiers parce que Lens a gagné ses dix derniers matchs consécutifs et mérite d’être premier. Si on analyse cette saison particulière, on est dans un très bon moment avec les points en Ligue 1 et, avec le pire groupe de toutes les équipes en Ligue des champions, nous sommes dans une position privilégiée. »

Les gardiens

« Je devrais dire à chaque recrue: « Fais attention parce que la première année au PSG, tu seras critiqué sur n’importe quoi que tu feras ». Ça s’est passé avec Bradley, Désiré, beaucoup de joueurs, c’est normal. C’est important de savoir que, lorsque tu arrives dans une équipe de ce niveau, c’est habituel. Il faut savoir l’affronter. Je suis très content de ce que j’ai vu avec les nouveaux joueurs. »

Achraf Hakimi présent à l’entraînement et disponible pour demain ?

« Ça dépend de l’entraînement de cet après-midi, mais je veux parler avec lui parce que je veux savoir comment il se sent, ce qu’il pense. Il est de retour, il a un petit problème physique, rien d’important. »

Ma phrase sur la possibilité de jouer les barrages ?

« Vous cherchez tout le temps à trouver les solutions mais vous ne les trouvez pas, jamais, parce que vous n’avez pas l’information. C’est normal, on peut le comprendre, mais je ne peux pas partager votre opinion parce que vous n’avez pas 50% de l’information que j’ai. Ce n’est pas une position par hasard. Si je pense à la charge des minutes des matches, je me pose juste la question. Je préfère gagner le prochain match et aller dans le top 8, mais sur ce dont on a besoin en tant qu’équipe, je n’ai aucun doute. »

Les différences entre la saison dernière et cette saison

« L’année dernière, nous ne savions pas que nous pouvions gagner. Aujourd’hui, les joueurs savent qu’on le peut et le reste des autres équipes sait qu’on peut gagner de nouveau, et c’est la meilleure chose. »

La saison du PSG

« Cette année, on a joué un seul match avec l’équipe qui a joué la finale de la Ligue des champions avec des joueurs à 50%, et ça a été ça, cette année. Si vous regardez le classement, sur les huit équipes de notre groupe, il y en a six sur huit qui peuvent finir dans les huit premiers. Si je pense à tout ça, la saison est extraordinaire, en plus de parler de Chevalier, Zabarnyi, de l’entraîneur. Le Sporting n’était pas une équipe du pot 4. Les équipes du pot 4 que nous avons affrontées sont Tottenham et Newcastle qui ont 13 points. »

Le retour d’Ibrahim Mbaye

« Il a de l’expérience parce qu’il a beaucoup joué cette saison. La CAN a été importante pour lui en termes de maturité. Il a bien joué. Je suis content qu’il soit de retour avec Achraf. »