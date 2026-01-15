Luis Enrique : « Vous pensez que l’on va gagner tous les trophées chaque saison ? Le football ne fonctionne pas ainsi »

Ce vendredi soir (21h sur beIN SPORTS 1), le PSG accueille le LOSC à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1. Et à la veille de cette rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse d’avant-match.

Après sa défaite face au Paris FC (0-1) en Coupe de France, le PSG devra rapidement renouer avec la victoire. Et dès ce vendredi, le club de la capitale reçoit – au Parc des Princes – le LOSC, pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Une belle opportunité à saisir pour les Rouge & Bleu afin de mettre la pression sur le leader lensois. Et à la veille de ce match, Luis Enrique a répondu aux questions des médias en conférence de presse d’avant-match.

À lire aussi : Ligue 1 – Vers un forfait de Joao Neves pour PSG / LOSC

Hakimi et Mbaye en finale de la CAN, est-ce une fierté ? (PSG TV)

« Honnêtement, je suis vraiment fier parce que c’est beau de voir les joueurs en finale. Mais quand tu recommences la compétition, tu veux vite leur retour (rires). Non je rigole. C’est important après tous les efforts qu’ils ont fait lors des derniers mois. Le problème, c’est que l’un des deux sera énervé car il y aura un seul vainqueur. Mais c’est positif pour le Paris Saint-Germain et les sélections. Il reste un match pour les deux et ils seront là après la finale. »

Une chance de rejouer rapidement après l’élimination (PSG TV)

« Après une défaite, on veut changer ce sentiment. Après avoir analysé le match, il faut être heureux parce que l’équipe a fait tout ce qu’il fallait pour gagner. Mais parfois, dans une saison, il y a des matchs où le gardien adverse est le meilleur joueur sur la pelouse. On a eu des opportunités pour remporter ce match mais il faut accepter, c’est le plus beau dans le football. Il faut continuer, demain on aura un match important face à l’une des meilleures équipes du championnat. Ce sera un bon test. »

Les forces pour battre le LOSC (PSG TV)

« Quand tu analyses Lille, ils font beaucoup de bonnes choses avec et sans le ballon. Ils ont beaucoup de mobilité avec des joueurs de qualité. Je pense qu’on méritait plus que le match nul à l’extérieur (1-1). À la maison, ce sera un bon test pour encore voir la manière dont on gère le match après une défaite. J’espère faire une bonne performance. »

Un moment charnière pour la saison du PSG demain ?

« Vraiment ? Je pense que non. Si vous avez des doutes, autant laisser tomber! Je peux accepter que des personnes doutent de l’équipe mais je ne peux pas comprendre pourquoi. Quel est le problème ? Vous pensez qu’on va gagner tous les trophées et tous les matches chaque saison ? Le football ne fonctionne pas ainsi. Il faut savoir valoriser et accepter ce que l’on a fait. Je n’ai aucun doute du type d’équipe que nous sommes et comment nous voulons jouer. Demain, on va jouer contre une belle équipe. On connaît la difficulté de ce type de match. Contre eux, c’est toujours difficile. Demain, il faut montrer que nous sommes la même équipe que la saison dernière. »

Le problème de finition de Barcola

« Pour gérer l’amélioration de chaque joueur, et pas seulement Barcola, aucun attaquant peut améliorer ses conditions dans la finition. Je n’ai aucun problème avec aucun joueur mais ils savent que c’est important de connaître les axes d’amélioration offensives et défensives. Je suis content de ce que j’ai vu. Bien sûr, l’inefficacité et le gardien adverse ont fait beaucoup de choses pour qu’on ne gagne pas ce match. Mais ça fait partie des choses que l’on doit améliorer. »

Son regard sur la performance de son milieu ces dernières semaines

« Je pense que cette saison est particulière, pas seulement pour le milieu de terrain mais aussi pour les défenseurs et les attaquants. On a dû gérer les minutes et les matchs avec les joueurs blessés sur toutes les lignes et pas seulement pour les milieux. »

Peut-il profiter du calendrier allégé pour faire une préparation foncière plus importante ?

« On est dans un scénario différent parce qu’il y aura quatre matchs de coupe en moins et j’espère deux matchs en moins en Champions League (en cas de qualification dans le top 8). Il faudra donc gérer les entraînements différemment. On est habitué à savoir gérer des moments avec beaucoup de matchs, c’est plus facile à gérer car les matchs mettent les joueurs dans les bonnes conditions physiques mais il y a aussi le risque d’être blessé quand tu joues beaucoup de matchs. Ça va changer notre manière de gérer la saison mais on est habitués à changer. »

Un hommage à Rolland Courbis

« J’ai entendu cette nouvelle, c’est toujours difficiles. Mes condoléances à sa famille. L’idée de Courbis d’un carton orange pour sortir vingt minutes du terrain ? Pour moi, c’est important d’évoluer dans le sport. S’il y a une possibilité de s’améliorer pour avoir un football plus offensif, plus beau pour les supporters et ceux qui aiment le football. Il faut continuer dans cette ligne à chercher des choses. Ce sont des choses qu’il faut analyser et voir la répercussion sur notre sport. Je suis toujours ouvert pour trouver des choses différentes. »

Est-ce une bonne chose d’affronter une équipe comme Lille pour relancer une dynamique positive ?

« Ils ont une bonne équipe, ils jouent bien avec le ballon et sans le ballon. On a eu des difficultés à chaque fois qu’on a affronté Lille. Demain, on sait que ce sera difficile. Il faut être prêt et gagner le match pour améliorer notre position en championnat. »

A-t-il envie d’avoir des recrues cet hiver pour faire face aux nombreuses blessures dans l’effectif ?

« Bien sûr, on est ouvert mais pas par rapport à la défaite du dernier match. On est tout le temps ouvert, on est ouvert à chaque opportunité. Mais ce que j’ai vu de l’équipe, c’est très positif. On est ouvert et prêt mais sans aucune précipitation. »

A-t-il eu un mot pour Hakimi et Mbaye ?

« Je ne fais pas de message, ni rien. Ils sont tellement fatigués de me voir quand ils sont ici, non rien. Je suis très content pour les deux, c’est mérité. J’espère qu’ils vont profiter de cette finale, ce n’est pas facile une finale. L’un des deux reviendra énervé et agacé. Ce n’est pas possible d’être tous contents. Je leur souhaite le meilleur. Ils seront de retour très vite. »

Cette élimination en Coupe de France peut-elle être une source de motivation supplémentaire pour la suite de la saison ?

« La ligne de séparation entre la victoire et la défaite est très très fine. On méritait clairement de gagner ce match. Avec beaucoup de malchance, tu fais match nul et dans une petite proportion, tu perds ce match. On a perdu, on n’a rien dit, on a accepté le résultat et on leur a souhaité bonne chance dans la compétition. C’est important de savoir que le football est un sport différent et qu’il faut l’accepter. Mais en même temps, j’espère que ce sera une motivation de plus pour la Ligue 1 et la Ligue des champions, qui sont les compétitions les plus importantes pour nous. Mais je continue à dire que la Coupe est une compétition merveilleuse que nous aimons beaucoup. C’est dommage pour nous d’être éliminés. »

Des attaquants plus individualistes ces derniers temps ?

« On a frappé 25 fois, le gardien a été incroyable, il a beaucoup de mérite. On a tiré dans la surface, on a eu des un contre un, on a fait des centres, on a tout fait pour gagner ce match mais il y a des fois où ce n’est pas possible et il faut continuer. »

Comment travaille-t-il le jeu sans ballon de son équipe ?

« Je ne me rappelle pas du dernier entraînement tactique parce qu’on joue tous les trois jours et c’est impossible d’avoir un entraînement normal tactiquement. Les prochains mois on va travailler sur ça sur le terrain. On travaille beaucoup à la vidéo sur l’aspect tactique défensif et offensif. Tout le monde connaît la manière dont nous pressons, je suis sûr qu’on peut encore s’améliorer même si nous le faisons de manière très efficace. Sur le dernier match, on les a vu peu de fois proche de notre surface, c’est beaucoup de bon travail défensif et ça montre la mentalité de notre équipe. »