Luis Enrique : « Zague ? C’est un joueur exceptionnel »

Après trois défaites de suite toutes compétitions confondues, le PSG a renoué avec le succès contre Nice ce soir. Luis Enrique a aimé la prestation de son équipe.

Ce soir, sur la pelouse de Nice, Luis Enrique avait effectué un nouveau turn-over. Contrairement au match contre Toulouse dimanche soir, celui-ci a été payant puisque le PSG s’est imposé contre les Niçois dans ce match en retard de la 32e journée de Ligue 1. Après avoir mis la pression sur ses joueurs hier en conférence de presse, le coach espagnol explique avoir aimé la prestation de son équipe ce soir à l’Allianz Riviera.

A voir aussi : Une prolongation de contrat en vue pour Luis Enrique ?

« Aujourd’hui, on était bon malgré toutes les difficultés »

« Je suis très content. D’abord, parce que c’est difficile de jouer contre Nice qui a très bien joué avec un grand entraîneur et une ambiance exceptionnelle dans le stade. Je pense que l’on a montré que l’on était bon, que l’on était prêt à gagner tous les matches et à bien jouer au football, avance le coach du PSG au micro de Canal Plus Foot. Aujourd’hui, on était bon malgré toutes les difficultés. Zague ? Je pense que c’est un jour inoubliable pour lui. C’est son anniversaire, 18 ans, il n’oubliera jamais. C’est un joueur exceptionnel. Il peut jouer long, court, défensivement, offensivement. C’est un joueur du centre de formation, il n’a pas coûté d’argent. On est content de l’avoir. Il renforce l’équipe et c’est bien d’utiliser des joueurs du centre. J’ai envie de prolonger au PSG ? Je n’ai rien à dire (rire!). On a un match important dans une semaine, la finale de Coupe de France. Il y a aussi un autre match en championnat pour terminer cette bonne année. C’est l’objectif. »