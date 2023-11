Luis Fernandez : « Luis Enrique essaye de titiller Mbappé »

Après son triplé face au Stade de Reims (0-3), Kylian Mbappé a reçu quelques « piques » de la part de son entraîneur. Une posture que comprend Luis Fernandez.

Actuellement avec l’équipe de France pour cette trêve internationale de novembre, Kylian Mbappé est en confiance après un triplé inscrit face au Stade de Reims (0-3) le week-end dernier. Pourtant, son coach, Luis Enrique, n’a pas forcement apprécié la prestation globale de son numéro 7, comme il l’a déclaré en conférence de presse d’après-match : « Après il peut faire encore mieux, je lui demande toujours plus, comme à tous les joueurs. C’est un top joueur mondial, mais il a une marge de progression aussi. Dans quel domaine peut-il s’améliorer ? C’est mieux que je lui dise en premier plutôt qu’à la presse, il est très ambitieux, l’équipe aussi. Je lui dis de ne pas se reposer sur ses lauriers. » Cette prise de parole aurait pour but d’encourager davantage son joueur dans les efforts défensifs et d’améliorer son jeu sans ballon.

« Luis Enrique a le courage de le dire face aux médias »

Sur le plateau de beIN SPORTS, Luis Fernandez s’est exprimé sur les déclarations de Luis Enrique. Et l’ancien joueur et entraîneur du PSG comprend le discours du technicien espagnol : « Ce qu’il lui reproche certainement, c’est qu’à un moment donné, il y a des efforts de replacement à faire, du pressing et d’essayer de faire déjouer ton adversaire. Je suis d’accord sur certaines choses avec Luis Enrique mais pas sur tout. Il essaye de titiller Mbappé. En première mi-temps, Reims a été supérieur au PSG, si tu n’as pas Donnarumma dans les buts… Luis Enrique n’a cessé de s’agiter sur le terrain. Sur les sorties de balle du PSG, il y en avait certains qui étaient un peu en retard et Kylian a aussi été un peu en retard, il n’y allait pas (…) Luis Enrique a le courage de le dire face aux médias par rapport à d’autres dans le passé. Avant, le PSG faisait un pressing à 7 parce que Neymar, Messi et Mbappé ne pressaient pas. Aujourd’hui, ils font un pressing à 9. Le 10, c’est Mbappé. Luis Enrique a peut-être envie de titiller Mbappé et lui faire une petite remarque (…) Ce que je voudrais, c’est que Luis Enrique fasse un système pour que Mbappé soit un attaquant de pointe, ni à droite ni à gauche. »