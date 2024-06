Luka Karabatic prolonge son contrat avec le PSG Handball

Alors que Nikola Karabatic a pris sa retraite, le PSG Handball comptera toujours un Karabatic dans ses rangs la saison prochaine. Luka a en effet prolongé son contrat.

Présent au PSG Handball depuis 2015, Luka Karabatic (36 ans) ne compte pas quitter le club de la capitale de si tôt. Capitaine de l’équipe, le frère cadet de Nikola Karabatic, qui a pris sa retraite cette saison, va poursuivre sa carrière avec le PSG Handball encore au moins deux ans. En effet, le club de la capitale a officialisé la prolongation de contrat de son pivot jusqu’en juin 2026. Au club depuis neuf ans, il a remporté neuf titres de champion de France, trois Coupes de la Ligue, trois Coupes de France et quatre Trophées des Champions. Ne lui manque que l‘EHF Champions League pour avoir tout remporté avec le PSG.

« Fier de porter ce maillot pour une année supplémentaire »

Dans le communiqué de l’annonce de sa prolongation de contrat, Luka Karabatic n’a pas caché sa joie de prolonger son contrat avec le PSG. « Je suis ravi de prolonger mon engagement avec le Paris Saint-Germain et fier de porter ce maillot pour une année supplémentaire. C’est une nouvelle étape de notre aventure commune et je tiens à remercier le Club pour sa confiance. Je suis toujours aussi déterminé à donner le meilleur de moi-même pour viser l’excellence et atteindre nos objectifs, avec le soutien inconditionnel de nos supporters. » Thierry Omeyer, manager général du PSG, est aussi ravi de pouvoir conserver son pivot. « Conserver Luka Karabatic au sein de notre équipe jusqu’en 2026 est une grande satisfaction. C’est un capitaine exemplaire, qui figure depuis de très nombreuses années parmi les meilleurs pivots au monde. Son leadership et son expérience resteront des atouts précieux dans la quête de nouveaux titres sur les deux saisons à venir.«