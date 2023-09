Ce dimanche soir, le PSG défie Nantes au sein de la Glaz Arena de Cesson Rennes en marge du Trophée des Champions. Une échéance sur laquelle Luka Karabatic est revenu.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le PSG a bataillé afin de glaner le titre de champion de France l’an passé. Mais après une lutte acharnée, Elohim Prandi et ses partenaires ont finalement eu gain de cause. De l’autre côté, c’est Nantes qui a remporté la Coupe de France. Conséquence de quoi, ces deux équipes s’affronteront ce dimanche soir à la Glaz Arena de Cesson Rennes pour le Trophée des Champions.

📸 PSG new look 🤝🔴🔵 pic.twitter.com/aNyvFr2YkV — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 2, 2023

Un grand combat à venir

Sur le site officiel du PSG, Luka Karabatic a glissé quelques mots au sujet de cette échéance XXL. « Nous sommes très excités de jouer cette rencontre devant ce public. Même s’il y aura forcément plus de supporters nantais. On est contents de lancer notre saison. les préparations sont longues. On travaille dur et on a envie de disputer des matches officiels. C’est une finale face à une belle équipe. On a vu la saison dernière que face à cette équipe ça a toujours été des très grands matches. Nantes fait partie des grosses écuries de notre championnat. C’est toujours physique face à eux. Il faut donner le meilleur de soi-même et ce sera encore le cas pour cette rencontre. Ce sera un grand combat. »