Depuis plusieurs semaines, mois, le PSG est associé à Zinedine Zidane. Avec les difficultés dans le jeu de l’équipe de Mauricio Pochettino mais également les pertes du championnat la saison dernière, le trophée des Champions et la Coupe de France cette saison, la position de l’entraîneur argentin a été fragilisée. Mais Leonardo a confirmé son coach actuel avant d’expliquer, à plusieurs reprises, ne pas avoir eu de contact avec le champion du monde 98.

Invité de la Cadena Ser, Luka Zidane a été questionné sur une possible arrivée de son père sur le banc du PSG. « Je ne parle pas de ça avec lui. On parle de la famille, et pas grand chose d’autre, pas beaucoup de foot. Comme une relation père-fils quoi, on parle de choses de la maison. Est-ce que ça me surprendrait de le voir à Paris ? S’il est heureux, moi je serai content. S’il est heureux d’entraîner le PSG, c’est une bonne chose. »