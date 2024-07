L’Uruguay de Manuel Ugarte s’impose contre les États-Unis

Cette nuit, l’Uruguay de Manuel Ugarte affrontait les États-Unis pour son dernier match de la phase de poules de la Copa America. Avec le joueur du PSG titulaire, elle s’est imposée (1-0).

Après avoir remporté ses deux premières rencontres, la sélection uruguayenne était assurée de participer aux quarts de finale de la Copa América. Cette nuit, elle affrontait les États-Unis, pays hôte, pour son dernier match de la phase de poules. Comme depuis le début de la compétition, le milieu de terrain du PSG, Manuel Ugarte était titulaire dans l’entrejeu de la Céleste. Dans une rencontre assez fermée, ce sont les Uruguayens qui se procurent les meilleures occasions. Il faudra attendre la 64e minute pour voir cette rencontre se décanter. Sur un coup franc à 30 mètres venu de la droite, Nicolas De La Cruz dépose le ballon sur la tête de Ronald Araujo. Ce dernier voit sa tentative repoussée par le gardien américain dans les pieds de Mathias Oliveira, qui propulse le ballon au fond des filets (1-0, 64e). Après ce but, les Américains sont éliminés et vont tenter d’égaliser pour espérer se qualifier en quarts de finale. Mais ils vont se montrer trop brouillon dans le dernier geste pour espérer quoi que ce soit.

Encore un match solide pour Ugarte

L’Uruguay s’impose donc (1-0) et réalise un sans-faute lors de cette phase de poules avec trois victoires en trois matches. Le pays hôte est donc éliminé, après la victoire du Panama contre la Bolivie (3-1) qui permet à ce dernier de prendre la deuxième place du groupe aux États-Unis. L’Uruguay connaîtra son adversaire pour les quarts de finale cette nuit. Titulaire, le numéro 4 du PSG est sorti à la 89e minute. Comme depuis le début de la compétition, il a livré une prestation solide. Il n’a pas hésité à harceler le porteur du ballon, servant souvent aussi de rampe de lancement des attaques uruguayennes, sauvant même un but de la tête à quelques centimètres du but de la Céleste dans le dernier quart d’heure de la rencontre. Il s’est fait une petite frayeur en fin de match, lorsqu’en voulant intervenir sur un attaquant américain, il a vu son genou tourner. Mais plus de peur que de mal pour le milieu de terrain, comme il l’a expliqué en zone mixte. « Je vais bien. Mon genou s’est un peu coincé, j’ai d’abord eu un peu peur, mais heureusement il ne s’est rien passé. »