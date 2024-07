Cette nuit, le Brésil et l’Urugay s’affrontaient en quart de finale de la Copa America. Un match qui concernait trois joueurs du PSG. Et c’est la Celeste de Manuel Ugarte qui s’est qualifiée après une séance de tirs au but contre la Seleçao de Marquinhos et Lucas Beraldo (0-0, 4 t.a.b à 2).

La Copa America 2024, qui se déroule aux États-Unis, concernait trois joueurs du PSG. Marquinhos et Lucas Beraldo du côté du Brésil et Manuel Ugarte avec l’Uruguay. Après s’être sorties de la phase de poules, en première place pour la Céleste après ses trois victoires en trois matches, et en deuxième pour la Seleçao après deux nuls et une victoire, les deux sélections se retrouvaient cette nuit en quart de finale de la compétition. Lors de ce choc, deux joueurs du PSG étaient titulaires, Marquinhos et Manuel Ugarte. Comme depuis le début de la compétition, Lucas Beraldo débutait sur le banc et n’est pas entré en jeu.

Le Brésil craque lors de la séance de tirs au but

Cette rencontre n’a pas été emballante pour les spectateurs présents à Las Vegas ou ceux devant leur télé. Alors qu’elle déployait un jeu flamboyant depuis le début de la compétition, l’Uruguay est revenu à son ADN d’équipe difficile à bouger et très engagé dans les duels, elle qui a commis pas moins de 26 fautes et qui a vu Nandez se prendre un carton rouge justifié après une grosse semelle sur Rodrygo dans le dernier quart d’heure du match. De son côté, la Seleçao, privée de Vinicius JR suspendu, a été dans la lignée de sa compétition, très moyenne. Trop limitée et poussive dans le jeu, elle n’a pas réussi à se montrer dangereuse pour inquiéter l’Uruguay. Les deux équipes ont concédé un match nul après les 90 minutes de jeu (0-0). Dans cette Copa America, il n’y a pas de prolongations et c’est la séance de tirs au but direct après le coup de sifflet final. Lors de cet exercice, deux joueurs du Brésil ont échoué, Eder Militao et Douglas Luiz. Manuel Ugarte, le joueur du PSG, s’est présenté pour offrir la qualification en demi-finale et n’a pas tremblé, prenant à contre-pied Alison. L’Uruguay se qualifie donc pour le dernier carré de la Copa America (0-0, 4 t.a.b à 2), où elle défiera la Colombie, qui n’a fait qu’une bouchée du Panama (5-0). L’autre demi-finale opposera le Canada à l’Argentine.