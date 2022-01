Lyon confirme qu’il y aura 5000 spectateurs contre le PSG

Dimanche soir (20h45, Prime Video), le premier choc de 2022 en Ligue 1 opposera Lyon au PSG. En raison de la recrudescence des cas de Covid-19, les instances ont instauré des jauges dans les lieux accueillants du public. Pour l’extérieur – dont les stades de football – la jauge est placée à 5000 personnes, même si Roxana Maracineanu – la ministre déléguée des Sports – a confirmé la mise en place de jauges proportionnelles dans les semaines à venir. Dans un communiqué, Lyon a confirmé qu’il n’y aurait « que » 5000 spectateurs dimanche soir.

« Le club regrette cette mesure qui ne prend pas en compte les capacités d’accueil des infrastructures sportives de plein air, et déstabilise un peu plus le fonctionnement des clubs professionnels en les obligeant à choisir parmi leurs partenaires, abonnés, acheteurs ou supporters pour répondre à cette contrainte de jauge, explique l’OL. Dimanche soir, seuls les 5 000 détenteurs d’un billet marqué « Jauge limitée » pourront accéder au Groupama Stadium. Tous les abonnements et billets précédemment émis seront désactivés et seront refusés au contrôle d’accès. »