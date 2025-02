Lyon, extérieur, buts… Les chiffres clés avant OL / PSG

Ce dimanche soir (20h45, DAZN), le PSG se déplace à Lyon pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Quelques heures avant ce match, retour en chiffres sur cet affrontement.

En clôture de la 23e journée de Ligue 1, le PSG se déplace sur la pelouse de Lyon. Un Groupama Stadium qui réussit plutôt bien au club de la capitale ces derniers temps. En effet, les coéquipiers de Vitinha restent sur cinq matches sans défaite à Lyon. Face à l’OL, le PSG reste même sur cinq victoires toutes compétitions confondues. Un record dans l’histoire du club, devant les 4 victoires consécutives à trois reprises, de 1981 à 1983, en 2015-2016 et de 2016 à 2018, indique Michel Kollar, l’historien du PSG, sur le site internet des Rouge & Bleu.

Des matches souvent prolifiques en buts

À l’extérieur en championnat, le PSG reste sur 35 matchs sans défaite. Il se rapproche du record européen détenu par l’AC Milan avec 38 matches de 1991 à 1993. Il y a très souvent des buts entre les deux équipes. En effet, les deux équipes ne se sont plus quittées en Ligue 1 sur un score de 0-0 depuis le 24 avril 2009, soit une série en cours de 31 matches consécutifs. Ce dimanche soir, le PSG et Lyon s’affronteront pour la 38e fois depuis que le PSG est sous pavillon qatari. Un record. Le bilan est largement en la faveur du PSG avec 24 victoires, cinq nuls et sept défaites. Les joueurs du PSG aiment d’ailleurs marquer contre Lyon. En effet, ils ont déjà fait trembler les filets à 175 reprises, un record.