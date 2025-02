Lyon, Liverpool, Doué, Barcola… La conférence de presse de Luis Enrique

Demain soir (20h45, DAZN), le PSG se déplace à Lyon pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse.

Le PSG enchaîne les matches tous les trois jours depuis plusieurs semaines. Quatre jours après sa très large victoire contre Brest en Ligue des champions (7-0), le PSG se déplace à Lyon pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Devant les journalistes, Luis Enrique a évoqué les tensions entre Nasser al-Khelaïfi et John Textor, cette rencontre contre les Lyonnais, le huitième de finale de la Ligue des champions contre Liverpool, Willian Pacho, Bradley Barcola…

Liverpool (PSG TV)

« Je pense que l’on va affronter l’un des meilleurs Liverpool de ces dernières saisons. Ce seront des matchs de très haut niveau et l’un des plus intéressants.«

Lyon (PSG TV)

« Ce sera difficile. L‘OL a changé d’entraîneur récemment. Nous savons qu’il n’y a pas de match facile à l’extérieur. Ils ont beaucoup de qualités avec le ballon. »

Les tensions entre Nasser al-Khelaïfi et John Textor

« Je vais vous dire quelque chose très simplement. Chaque président défend son club. Je suis très fier que Nasser soit notre président et défende les intérêts de notre club et de nos supporters. Chacun a ses intérêts, défend ses intérêts. Je n’ai rien d’autre à dire. »

Liverpool

« Je suis ravi, les deux équipes sont de très haut niveau. Cette double confrontation sera extrêmement attrayante. Tout cela est très excitant, cette compétition commence à nous donner des choses très excitantes à voir depuis le début de la phase de ligue durant laquelle nous avons affronté des équipes de très haut niveau. On a vu qu’il y a des équipes comme City et le Real Madrid, cela aurait pu être une finale et là, c’était un match de barrage, donc c’est compliqué. Il y a des matches très importants qui peuvent arriver à n’importe quelle phase de la compétition. Je ne sais pas si c’est bien ou mal. En tout cas, c’est très excitant pour les spectateurs. »

Un déclic face à Manchester City ?

« Je ne pense pas qu’il y ait eu un seul moment avec un déclic. Ça ne fonctionne pas comme un interrupteur. J’ai défendu mon équipe depuis le début de saison. Cette équipe suit cette évolution. Elle améliore ses statistiques alors qu’elles étaient déjà bonnes depuis le début de la saison. »

Maintenir tout son groupe sous pression

« Plus que sous pression, comment je fais pour les maintenir tous préparés ? C’est mon objectif en tant qu’entraîneur. Et de fait, en ce moment, depuis le mois de janvier, nous jouons presque tous les trois ou quatre jours. Il y a trois matches par semaine, je suis convaincu que pour faire face à ce type de compétition, il faut avoir une équipe et plus que ça, un effectif. C’est ce que transmet le PSG. Le PSG transmet une sensation d’union, de force collective. À partir de là, on essaye de gérer les matches, la charge physique, le temps de jeu en fonction de ce que nous considérons être le meilleur pour l’équipe. Mais il est évident que de ne pas dépendre d’un seul joueur ou de deux joueurs dans notre cas, c’est quelque chose de positif. »

La polyvalence de ses joueurs

« C’est plus simple que cela semble. Informer les joueurs sur le type de jeu que l’on veut jouer, tout cela est très basique. Le succès repose sur avoir des joueurs capables de jouer à différentes places. Vous pouvez voir qu’il n’y a jamais deux buts qui se ressemblent. C’est l’objectif d’être une équipe polyvalente qui peut jouer de façons différentes. »

Les critiques envers Lee

« Bloc bas et pression haute face à des joueurs qui ne perdent pas le ballon. Ce sont des joueurs qui ont pour nous une valeur incalculable. À partir de là, il y a des joueurs qui ont des profils différents, mais je crois que ce qui est commun chez les joueurs de haut niveau, c’est quelque chose qui est arrivé à tout le monde et qui va toujours leur arriver. Un joueur qui est dans une équipe de première division est critiqué. C’est toujours comme ça que cela se passe. Il y aura toujours un moment dans la saison où on reçoit des critiques. Il faut savoir s’adapter, surmonter les critiques, écouter ce qu’il se dit, bien sûr, mais continuer de croire en ce que toi tu penses. Je pense que c’est une qualité fondamentale pour un joueur professionnel. Je crois que Kang-in Lee est un joueur très aimé, qui a un potentiel très élevé. Je pense que ses performances sont très bonnes, mais il peut encore s’améliorer comme tout le reste de ses coéquipiers. »

Un possible report de PSG / Lille

« En ce qui concerne les dates, c’est la direction sportive et le club qui s’en charge et qui trouve les meilleures options. Évidemment, il peut y avoir des intérêts communs, d’autres différents, donc il est difficile d’arriver à un accord quand les intérêts sont divergents. Mais, bien sûr, il faudrait pouvoir à ces matches-là avec davantage de jours de repos, mais nous sommes préparés pour être compétitifs. »

Pourcentage de qualification contre Liverpool

« On a joué dix matches de Ligue des champions, eux huit. Si tu vois le profil statistique en attaque et en défense, je pense que nous sommes des équipes très similaires. Et nous sommes toutes les deux dans des pourcentages les plus élevés. Donc, cela va être une confrontation entre deux équipes qui sont assez égales. Les deux équipes sont cependant différentes parce que nous nous approchons de la surface de façon différente. Mais en tout cas, Liverpool a bien sûr montré depuis le début de la saison qu’il joue à un très haut niveau et de la même façon, nous aussi, pour tout le mérite que nous avons eu pour valider notre place. Tout cela me semble très disputé. Donc, c’est du 50/50. »

Willian Pacho

« Il a été un renfort incroyable pour notre équipe. Il sait gagner des duels sans faire de faute. C’est l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Il a aussi un très gros potentiel avec le ballon, et on l’a vu lors du dernier match. Il incarne le potentiel du PSG. S’il sera titulaire demain, je décide le jour du match et on l’annonce d’abord aux joueurs. »

Les éloges de Paulo Fonseca et Arne Slot

« C’est très enrichissant et respectable. Paulo Fonseca, l’an dernier contre Lille, nous rendait déjà la tâche difficile. Il veut aussi que son équipe ait le ballon. Chaque entraîneur cherche toujours le meilleur. On veut avoir le ballon, nous aussi. On veut mettre des joueurs offensifs qui sont capables de défendre. On a onze joueurs qui attaquent quand on a le ballon et onze joueurs qui défendent quand on ne l’a pas. »

Le retour en forme de Barcola

« Avec Kvara l’objectif était d’améliorer l’équipe, chacun pousse son concurrent. Barcola est un joueur très jeune. Il a un avenir très prometteur. Avec un jeune, tu ne sais jamais ce qu’il va se passer. Il faut leur laisser l’espace suffisant pour qu’ils puissent grandir. Dans la partie où il a moins marqué, il était bien sûr présent avec les passes décisives. Je vois chez lui une amélioration sur son travail en défense. »

Warren Zaïre-Emery possiblement de retour contre Liverpool ?

« Je n’ai pas d’informations sur cela. Ça avance très bien, il récupère de sa blessure. Il arrive à présent dans la partie finale de la récupération qui est la préparation physique. Et quand il sera à nouveau à l’entraînement avec le groupe, il sera à disposition. Mais tout se déroule bien. »

Lyon

« C’est l’une des meilleures équipes sur le plan individuel. Je m’attends à un match très compliqué. Il n’y a pas de match facile à l’extérieur. Le premier défi est de leur prendre le ballon. On a besoin d’être à un haut niveau. »

A voir aussi : Doué : « Enrique ? Il fait de l’équipe une vraie équipe soudée »

Désiré Doué

« Pour moi, les joueurs que nous cherchons sont toujours des joueurs avec des qualités techniques. Il peut jouer dans l’axe, même sous pression, il ne perd pas le ballon. C’est un joueur qui a un don technique avec ses deux jambes. Il a 19 ans. Il joue beaucoup. Je soulignerai sa volonté de vouloir s’améliorer. C’est un plaisir, son état d’esprit. »

Comment gérez-vous les cadences infernales du calendrier ?

« Avec beaucoup d’amour. Comme d’habitude ! »