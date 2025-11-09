Lyon / PSG – Les compositions officielles

Ce dimanche soir, le PSG se déplace à Lyon dans le cadre de la douzième journée de Ligue 1. Un peu plus d’une heure avant ce match, les deux entraîneurs ont leurs équipes de départ.

En clôture de la douzième journée de Ligue 1, le PSG se déplace à Lyon ce dimanche soir. Pour cette rencontre, Luis Enrique doit faire sans quatre de ses cadres, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Pour ce choc, le coach du PSG a donc dû bricoler pour son onze de départ.

Senny Mayulu titulaire en faux numéro 9

Dans les buts, pas de surprise avec la titularisation de Lucas Chevalier. Pour remplacer Achraf Hakimi, le coach du PSG a décidé de titulariser Warren Zaïre-Emery. En défense centrale, Marquinhos est associé à Willian Pacho. Dans le couloir gauche, c’est Lucas Hernandez qui est aligné en l’absence de Nuno Mendes. Au milieu de terrain, Vitinha est accompagné par Joao Neves et Fabian Ruiz. L’attaque est, elle, composée de Kang-in Lee, Senny Mayulu et Khvicha Kvaratskhelia .

Feuille de match Olympique Lyonnais / Paris Saint-Germain

Douzième journée de Ligue 1 – Stade : Groupama Stadium – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Ligue 1 + – Arbitre principal : Benoît Bastien – Arbitres assistants : Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu – Quatrième arbitre : Marc Bollengier – VAR : Jérôme Brisard et Bruno Coué