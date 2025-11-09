Lyon / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Ce dimanche soir, le PSG s’est imposé sur le fil contre Lyon grâce à un but de Joao Neves (2-3). Un succès qui permet au club de la capitale de reprendre la tête de la Ligue 1.

En clôture de la douzième journée de Ligue 1, le PSG a été chercher sa victoire sur la pelouse de Lyon dans les dernières secondes de la rencontre grâce à un but de la tête de Joao Neves (2-3). L’international portugais, malgré sa petite taille, a encore une fois montré son timing parfait pour prendre l’avantage sur des défenseurs plus grands que lui. Outre son but de la victoire, il a été l’un des meilleurs Parisiens ce soir, n’hésitant pas à se projeter vers l’avant, trouvant aussi régulièrement ses coéquipiers, pour leur permettre de se montrer dangereux. Il a aussi été très présent défensivement. À ses côtés, Vitinha a encore une fois été le métronome du jeu parisien. Le numéro 17 du PSG a distillé des merveilles de passes, comme sur le but de Warren Zaïre-Emery ou bien encore quand il a lancé en profondeur Ibrahim Mbaye. L’international portugais, élu homme du match, a encore une fois montré qu’il était le patron du PSG. Placé dans le rôle d’Achraf Hakimi dans le couloir droit, Warren Zaïre-Emery a confirmé ses très bonnes performances de ces dernières semaines, n’hésitant pas à se projeter vers l’avant, proposant des solutions à ses coéquipiers, tout en étant solide défensivement. Son but, le premier de la saison, est aussi la preuve qu’il a retrouvé sa confiance.

Illia Zabarnyi en grande difficulté

En attaque, Kang-in Lee a également réalisé un gros match, lui qui a été l’un des joueurs du PSG les plus remuants. Il a aussi tenté sa chance et a ponctué sa belle prestation d’une passe décisive sur le but de Joao Neves, sa deuxième lors de ses deux derniers matches. Au rayon des déceptions, Illia Zabarnyi. Titulaire au côté de Willian Pacho, l’international portugais a été en difficulté face aux attaquants lyonnais et aurait pu provoquer un penalty avec sa défense les mains levées avant la première égalisation lyonnaise. Il pêche depuis plusieurs matches. Que dire également du match de Lucas Chevalier ? Fébrile dans les airs, il rate son face à face lors du premier but lyonnais alors qu’il est beaucoup trop avancé sur la réalisation de Maitland-Niles, qui arrive à le lober sans aucune réaction du gardien du PSG. Titulaire au poste de faux numéro 9, Senny Mayulu a également eu du mal à s’exprimer face à la défense centrale lyonnaise, qui a réussi à le contenir.