Macron : « Je suis extrêmement fier de cette équipe du PSG »

Le PSG a remporté la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive hier contre Arsenal. Pour ce nouveau titre, les Parisiens ont été reçus à l’Élysée. Emmanuel Macron s’est montré élogieux envers les Rouge & Bleu.

Vainqueur de sa première Ligue des champions il y a un an jour pour jour, le PSG a garni son palmarès avec une nouvelle Ligue des champions hier contre Arsenal sur la pelouse de la Puskas Arena de Budapest (1-1, 4 t.a.b à 3). Comme la saison dernière, les Parisiens ont fêté cette Coupe aux grandes oreilles avec leurs supporters. La saison dernière, il avait descendu les Champs-Élysées en bus à impérial avant de se rendre à l’Élysée. Ce dimanche, ils ont défilé à pied sur le Champ de Mars. Après ce moment de communion, ils ont retrouvé l’Élysée. Dans un discours, le président de la République, Emmanuel Macron, a félicité le PSG pour ce nouveau titre européen.

« Pas de doute avec ce back-to-back, le PSG est la plus grande équipe d’Europe »

« Vous nous avez fait vibrer jusqu’à la dernière seconde. L’année dernière, ça avait été franc, massif. Vous avez été la chercher. On a vibré au-delà des 120 minutes. Quelle équipe ! Hier, grâce au PSG, la France a fait en deux ans ce qu’elle n’avait pas fait en 70 ans de foot avec deux titres. Merci pour ça. Le PSG est rentré dans la très grande ligue en réalisant le back-to-back. C’est immense, c’est énorme. C’est la fierté du PSG, de Paris, de la France toute entière, salue Emmanuel Macron dans des propos relayés par RMC Sport. Le président a ensuite tenu à rendre hommage à Nasser al-Khelaïfi. « Vous n’avez jamais lâché le PSG. C’est une grande fierté que vous ayez porté ce club au sommet de l’Europe. Je n’oublie pas tous les experts du foot qui disaient que ça allait être terrible quand Luis Enrique est arrivé. On a vu hier un coach qui a été un chef d’orchestre extraordinaire. C’est la meilleure réponse à toutes les critiques. Les deux étoiles. » Il a enfin félicité les joueurs du PSG. « Chacun s’est donné jusqu’au bout. Personne ne s’est énervé. Vous n’avez rien lâché et vous avez fait preuve d’une unité, d’une force de caractère et d’une maturité. Vous n’avez jamais donné aucun signe de fébrilité. Vous avez tenu, vous avez remonté. Jusqu’à la dernière seconde, les nerfs n’ont pas lâché. C’est le signe d’une immense équipe (…) Pas de doute avec ce back-to-back, le PSG est la plus grande équipe d’Europe. (…) Je suis extrêmement fier de cette équipe du PSG. »