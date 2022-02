Le PSG retrouve le Parc des Princes ce soir pour affronter le Stade Rennais dans le cadre de la 24e journée de la Ligue 1. Les Rouge & Bleu sortent d’un très beau succès contre le LOSC (1-5) et voudront enchaîner avec une nouvelle victoire avant d’affronter le Real Madrid dans ce qui sera LE choc de ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Interrogé par Le Parisien, l’ancien joueur du PSG Mickael Madar estime que Mbappé s’est amélioré dans énormément de domaines de jeu et explique pourquoi.

« Son but contre Lille ? Ce n’est pas un but facile, bien au contraire. Zeki Celik ne sort pas assez sur lui mais pourquoi ? Il sait qu’il risque la feinte de frappe et de se faire éliminer sur un crochet. Kylian voit qu’il a la place pour frapper et déclenche un geste qu’il maîtrise. Sa progression ? Plus tu vas répéter, plus tu vas maîtriser et voir ton geste devenir parfait. Cette répétition est bonne mais pas suffisante. Je suis tombé sur un entraîneur qui partait du principe que pour marquer en match, il fallait travailler en situation réelle à l’entraînement. Toujours avec un défenseur en face, des centreurs, des milieux qui te donnent les ballons de façons différentes… Tu peux travailler devant le but, faire des reprises, des frappes. Mais sans opposition, ce n’est pas pareil. Plus il avance, meilleur il est. Il était déjà adroit devant le but mais il a pris en confiance, aussi grâce aux joueurs autour de lui. On voit sa progression.«