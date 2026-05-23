Madueke : « Nous sommes la meilleure équipe offensive et la meilleure équipe défensive »

Dans une semaine, le PSG et Arsenal s’affronteront en finale de la Ligue des champions. Un choc déjà lancé par les joueurs londoniens.

J-7 avant la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, le 30 mai à Budapest. Si les Rouge & Bleu préparent déjà cette affiche tant attendue, du côté des Gunners, il reste une rencontre de championnat à disputer, face à Crystal Palace, ce dimanche. Déjà sacrés champions d’Angleterre, les joueurs de Mikel Arteta n’ont qu’une pensée en tête : la confrontation face au champion d’Europe en titre à la Puskás Aréna de Budapest.

Saliba : « Espérons que nous pourrons garder notre cage inviolée contre le PSG »

Interrogé par The Touchline, Noni Madueke a lancé le choc face aux Parisiens, en rappelant que son équipe était la meilleure, aussi bien offensivement que défensivement : « Votre équipe est l’une des meilleures défenses de cette saison et affronte l’une des meilleures attaques, le PSG ? Nous sommes aussi l’une des meilleures équipes offensives en Ligue des champions, non ? N’avons-nous pas marqué le plus de buts ? Donc… nous sommes la meilleure équipe offensive et la meilleure équipe défensive », a déclaré l’international anglais avant de poursuivre. « Cet effectif est très, très, très soudé. Le staff, les joueurs, tout le monde. C’est une force majeure pour nous. » Si Arsenal possède bien la meilleure défense de la Ligue des champions avec seulement 6 buts encaissés depuis le début de sa campagne européenne, elle est, en revanche, la sixième attaque de la compétition avec 29 buts inscrits, loin derrière le PSG et ses 44 réalisations. Le club londonien se situe même derrière le Bayern Munich (43 buts), l’Atlético de Madrid (35), le Real Madrid (33), le FC Barcelone (32), et à égalité avec Newcastle (29).

De son côté, William Saliba s’est également exprimé sur cette rencontre face aux Rouge & Bleu. « Nous sommes déjà champions, le championnat est terminée. Donc bien sûr, nous sommes un peu plus concentrés sur la finale de la Ligue des champions que sur le dernier match contre Crystal Palace (…) Nous avons la meilleure défense cette saison. Nous avions déjà la meilleure défense la saison dernière aussi », a déclaré le défenseur français, qui espère contenir la force offensive de l’équipe de Luis Enrique. « Espérons que nous pourrons garder notre cage inviolée contre le PSG. Ce sera difficile, car nous savons qui nous allons affronter. Mais tout est possible avec notre équipe. Ils ont la meilleure attaque, nous avons la meilleure défense. »

• Your side is one of the best defensive sides this season, going up against one of the best attacking sides, PSG.



🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Madueke: « We are one of the best attacking sides in the Champions League as well though? Have we not scored the most goals? »



« So… we are the best… pic.twitter.com/LkDjSfuLgF — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 23, 2026