Maghnes Akliouche devrait bien quitter Monaco cet été

Maghnes Akliouche est l’une des révélations de la saison de Ligue 1. Courtisé, le milieu offensif devrait bien quitter Monaco, comme l’a expliqué Thiago Scuro, le directeur sportif de l’ASM.

Depuis deux saisons, le PSG a axé son recrutement sur les jeunes joueurs français ou étrangers. Dans cette optique, l’été dernier, il a fait venir Joao Neves, Willian Pacho ou bien encore Désiré Doué. Depuis plusieurs semaines, on évoque un intérêt du club de la capitale pour Maghnes Akliouche. Auteur d’une belle saison sous le maillot de l’AS Monaco (43 matches, sept buts, douze passes décisives), le milieu offensif attise les convoitises des plus grands clubs européens. Présent en conférence de presse pour faire un bilan sur la saison 2024-2025 du club du Rocher, Thiago Scuro, le directeur sportif de l’ASM, a ouvert la porte à un départ de Maghnes Akliouche. « Partir ou pas, les deux seraient un bon choix pour lui. Après, peu de clubs peuvent s’offrir un joueur de son niveau. Il devra être très intelligent dans son choix. S’il part, il devra aller dans un club qui lui convient, avec un style de jeu qui lui convient. Il doit aller dans un endroit où lui fait confiance pour devenir international, il le mérite. »

« Ce que fait le PSG cette saison, ça doit être un exemple pour nous »

Durant cette prise de parole, le dirigeant monégasque a également expliqué que son club devait prendre exemple sur le PSG. « Ce qu’a fait Paris cette saison est une question de mentalité. Ça doit être un exemple pour nous. On peut toujours s’interroger sur tel ou tel joueur à faire signer. Mais je parle de quelque chose qui dépasse tout ça. Je parle de l’état d’esprit, le fait de travailler chaque jour au haut niveau. C’est du travail au quotidien, un seul discours ne suffit pas. Recruter des joueurs est une option. Amener des joueurs qui bousculent les autres, qui créent un autre état d’esprit dans le vestiaire. Nous avons progressé là-dessus ces dernières saisons. Mais ça passe aussi par l’attitude au quotidien. »