Maghnes Akliouche flatté par l’intérêt du PSG à son égard

Depuis l’arrivée de Luis Enrique au PSG, le PSG a décidé de recruter des jeunes joueurs français prometteurs. Dans cette optique, le nom de Maghnes Akliouche a été avancé. Le Monégasque a évoqué l’intérêt du PSG à son égard.

Maghnes Akliouche est l’un des meilleurs jeunes joueurs de Ligue 1. Le milieu offensif de Monaco (23 ans) a marqué cinq buts et délivré huit passes décisives en 33 matches toutes compétitions confondues. Avec ses performances, l’international espoirs français attise les convoitises des plus grands clubs d’Europe, dont celui du PSG. Dans une interview accordée à Téléfoot, Maghnes Akliouche a évoqué l’intérêt que lui porte le club de la capitale.

« C’est l’un, voire le meilleur club de France »

« Je suis sous contrat jusqu’en juin 2028. Je veux juste donner le meilleur de moi-même au quotidien et pendant les matches. Pour le reste, on verra tout simplement avec le club. Mais honnêtement, je me sens bien ici. Dans la short-list du PSG ? Le PSG, c’est toujours flatteur. C’est l’un, voire le meilleur club de France. Pour moi, cela reste flatteur, mais comme je l’ai dit, je suis concentré sur Monaco. On a des échéances très importantes. »