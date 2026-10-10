Maghnes Akliouche heureux de marquer son premier but au PSG

Ce samedi soir, le PSG s’est imposé sur la pelouse du Parc des Princes face au Mans (3-1). Auteur de son premier but sous le maillot du PSG, Maghnes Akliouche n’a pas caché sa joie après ce succès.

Pour son retour sur les terrains de Ligue 1, le PSG affrontait Le Mans lors de la sixième journée. Pour cette rencontre placée entre la trêve internationale et le match de Ligue des champions contre Manchester City, Luis Enrique avait décidé d’aligner une équipe fortement remaniée. Après avoir ouvert le score par l’intermédiaire de Lucas Beraldo, le PSG a dû attendre l’entrée des titulaires habituels pour sécuriser la victoire parisienne (3-1). Buteur lors de cette rencontre, son premier avec le PSG, et élu homme du match, Maghnes Akliouche s’est félicité de ce succès.

« Marquer un but, ça fait plaisir »

« On sait qu’en retour de trêve ce n’est jamais simple. Toutes les équipes de ce championnat sont difficiles, donc c’est bien aujourd’hui d’avoir pu marquer trois buts. On aurait pu en mettre plus mais on est content de cette victoire. Maintenant, il y a un autre match qui arrive très rapidement, lance le numéro 11 du PSG au micro de Ligue 1 +. Une victoire qui s’inscrit dans un cadre collectif ? Il y a pas mal de joueurs qui ont participé au match. C’est un groupe aussi. Il faut continuer, il y a des matches importants qui arrivent et c’est bien. Mon but ? Je suis content de participer au jeu, mais de marquer aussi, ça fait plaisir. J’ai pour but de continuer comme ça et c’est bien. Un signe de confiance de le marquer comme ça ? Non, bien sûr, c’est de tenter, de participer au jeu, d’aider l’équipe. C’est ça mon objectif et aujourd’hui cela a été fait, donc tant mieux. »