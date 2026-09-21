Maghnes Akliouche présent à l’entraînement de la France

Appelé pour remplacer son coéquipier au PSG Warren Zaïre-Emery, blessé, Maghnes Akliouche était présent à l’entraînement de l’équipe de France ce lundi soir.

Entré en jeu lors de la victoire du PSG contre Marseille lors du premier Classico de la saison hier soir (1-2), Maghnes Akliouche pensait passer la trêve internationale au Campus de Poissy avec ses autres coéquipiers non sélectionné pour cette coupure de trois semaines. Mais ce lundi après-midi, Warren Zaïre-Emery a dû déclarer forfait en raison d’une légère lésion à la cuisse gauche contracté lors du Classico. Zinédine Zidane a décidé de convoquer Maghnes Akliouche pour remplacer le titi du PSG.

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Désiré Doué et Ousmane Dembélé en soins

Ce lundi après-midi, le nouveau sélectionneur de l’équipe de France a dirigé sa première séance d’entraînement. Et comme le rapporte L’Equipe, seulement 12 des 23 joueurs convoqués par Zinédine Zidane était à l’entraînement collectif, dont le numéro 11 du PSG. Les douze joueurs (Jean Butez, Guillaume Restes, Andy Diouf, Eduardo Camavinga, Michael Olise, Jules Koundé, Maxence Lacroix, Manu Koné, Maghnes Akliouche, Dayot Upamecano, Estéban Lepaul et Lucas Da Cunha) ont d’abord participé à un exercice de conservation. Les onze autres joueurs, dont Ousmane Dembélé et Désiré Doué, étaient en soin ou en séance de musculation.