Maghnes Akliouche se rapproche d’une prolongation à Monaco

Le PSG est associé à de très nombreux joueurs durant cette période de mercato. Ca a été le cas avec Maghnes Akliouche. Fortement apprécié par Luis Campos, l’international espoirs français devrait prolonger son contrat avec Monaco.

Depuis l’été dernier, le PSG souhaite recruter des jeunes talents français afin de les garder en Ligue 1 pour encore plusieurs années. Ça a été le cas avec Bradley Barcola l’été dernier et pour ce mercato estival 2024, le club de la capitale souhaiterait s’offrir les services de Désiré Doué. Il voulait aussi s’offrir les services de Leny Yoro, mais ce dernier, qui souhaitait en priorité rejoindre le Real Madrid, a finalement signé à Manchester United. Le champion de France a aussi été associé à Maghnes Akliouche, qui a tapé dans l’œil de Luis Campos.

Monaco ne voulait pas entendre parler d’un départ

Mais dans ce dossier, malgré l’intérêt du PSG ou bien encore du RB Leipzig et de l’Inter, l’AS Monaco a fait savoir qu’il comptait bien conserver sa pépite (22 ans) et souhaitait même le convaincre de prolonger son contrat avec son club formateur. Et les dirigeants monégasques auraient réussi leur coup. En effet, selon l’Equipe, Maghnes Akliouche aurait choisi de prolonger son contrat avec le club du Rocher. « Pour Dmitri Rybolovlev, propriétaire et président de l’ASM, il était impensable de se séparer du joueur formé au club », avance le quotidien sportif. Ce dernier indique que Monaco a repoussé les avances du PSG, de l’Inter ou bien encore de Leipzig pour leur milieu offensif. L’officialisation de cette prolongation de contrat devrait intervenir dans les prochains jours, conclut l’Equipe.