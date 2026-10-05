Maghnes Akliouche, seul joueur du PSG titulaire avec la France ?

Ce lundi soir (20h45, TF1), l’équipe de France joue son dernier match de la trêve internationale avec la réception de la Belgique en Ligue des nations. Un seul joueur du PSG pourrait être titulaire du côté de la France, Maghnes Akliouche.

Après deux victoires et un nul, l’équipe de France voudra terminer sa trêve internationale par un succès. Les Bleus reçoivent ce lundi soir la Belgique dans le cadre de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des nations. Comme il l’a expliqué en conférence de presse d’avant-match, Zinédine Zidane devrait apporter quelques changements dans son onze de départ par rapport au match nul contre l’Italie (1-1). Titulaires contre les Italiens, les deux joueurs du PSG, Désiré Doué et Ousmane Dembélé, devraient commencer sur le banc ce soir selon L’Equipe et Le Parisien.

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Une deuxième titularisation possible pour Maghnes Akliouche

Les deux quotidiens ne s’accordent pas dès le poste de gardien. Pour le Francilien, Zinédine Zidane pourrait offrir sa première sélection à Guillaume Restes. Pour le sportif, c’est Mike Maignan qui garderait les buts. En défense, ils s’accordent sur trois postes. Jules Koundé devrait être aligné à droite, Jérémy Jacquet et Maxence Lacroix devraient former la défense centrale. Pour L’Equipe, c’est Adrien Truffert qui occuperait le couloir gauche alors que pour Le Parisien, c’est Andy Diouf qui serait aligné à ce poste. Au milieu de terrain, les deux quotidiens ne sont toujours pas d’accord. Pour L’Equipe, Eduardo Camavinga et Manu Koné seraient associés à Rayan Cherki alors que pour Le Parisien, c’est Maghnes Akliouche qui accompagnerait les deux premiers cités. Pour l’attaque, les deux s’accordent. Michael Olise jouerait dans le couloir droit, Esteban Lepaul en pointe et Bradley Barcola dans le couloir gauche. Du côté de la Belgique, les deux quotidiens annoncent la titularisation de Mika Godts sur le côté gauche de l’attaque. Le numéro 22 du PSG pourrait donc enchaîner une quatrième titularisation de suite.